بالخطوات.. كيف تقدم تظلمًا على توقف بطاقتك التموينية أو إعادة المحذوفين بها

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أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الأربعاء، بيانا يفيد بدء فتح باب التظلمات للمواطنين الذين تخلفوا عن تحديث بطاقتهم التموينية خلال المهلة التي انتهت أمس الأربعاء، على أن تبدأ فترة التظلمات من السبت المقبل.

وقامت الوزارة بإرسال منشورًا بهذه التوجيهات إلى مديريات التموين أعلنت فيه أنه على المواطنين الراغبين في تقديم تظلم على توقف بطاقتهم بسبب تأخرهم عن عملية التحديث عليهم التوجه للمكتب التمويني التابع لهم، وملء استمارة أداء الخدمة التموينية، وتدوين فيها بيانات المستفيدين ملحقة بصور بطاقات الرقم القومي، على أن يعطي المكتب التمويني المواطن إيصالًا بإتمام عملية تسجيل التظلم.

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وجاء في منشور وزارة التموين الذي تم توزيعه على المكاتب التموينية الأتي:

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التظلم على بطاقات التموين توجيه رقم (30) لسنة 2018 لتحديث بيانات بطاقات التموين، اعتبارًا من يوم السبت المقبل 10 نوفمبر الحالى، حرصًا على سهولة ويسر وبحث التظلمات لأصحاب بعض بطاقات التموين التى بها مشكلات.

وتضمن منشور التوجيه الوزاري آليات تقديم التظلمات، حيث يتقدم المواطن للحصول على استمارة أداء خدمة من المكتب التموينية التابع له، ويدون بها بيانات جميع المستفيدين من بطاقة الدعم، مرفق بها صور من بطاقات الأرقام القومية لكافة الأفراد المقيدة على البطاقة، إضافة إلى تدوين رقم هاتفه المحمول لتسهيل عملية الوصول إلى المواطن.

ويعرض موقع “مصر 365” بالخطوات كيف يقوم المتضرر بتقديم تظلمًا لوزارة التموين ممن توقفت بطاقتهم التموينية أو تم حذف أحد المستفيدين منها كما عرضت الوزارة تسهيل عملية التعديل، والتى جاءت كالتالي:

أولًا: يتقدم المواطن للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية من مكاتب التموين لتدوين التظلم الخاص بِه، ثم يقوم بملىء جميع بيانات الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية الخاصة به، متضمنة صورة الأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة المستفيدة بالبطاقات، ويتم تقديمها إلى مكتب التموين، وكذلك مدون بها رقم التليفون المحمول.

ثانيًا: يتم تسجيل هذه الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصالا يفيد بالتسجيل، على أن يتم تسجيل هذه الطلبات وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص.

ثالثًا: يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع البيانات التي تم تسجيلها بواسطة مكتب التموين أو على موقع دعم مصر وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها، على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة التي تمت مراجعتها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها للتعديل «أول بأول».

رابعًا: يقوم مكتب التموين بإخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض.

بعد ذلك يرسل المكتب التمويني البيانات لقاعدة البيانات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتي يراجعها مع هيئة الرقابة الإدارية ثم في النهاية يتم إبلاغ المواطن بقبول التظلم من عدمه.

ومن ناحيته، قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، إن الوزارة سوف تتلقى تظلمات المواطنين الخاصة بحذف الأفراد بشكل خاطئ فيما يُسْمَى بالحذف المتكرر أي حذفه مرتين، نتيجة أن قاعدة البيانات كانت موزعة بين 3 شركات، والذي أدى إلى حذف أفراد مرتين، ولكن الوزارة أعادت 160 ألف حالة، حُذِفَت من قِبَل الشركات بشكلٍ خاطئ.

وزاد مدكور في تصريحاتٍ صحيفة، أن وزير التموين قرر وقف حذف المستحقين في الوقت الحالي، لحين انتهاء المواطنين من تحديث بياناتهم من خلال موقع «دعم مصر»، أو عن طريق مكاتب التموين، ويكون المواطن هو المسئول عن تحديث بيانات بطاقته التموينية.

وأوضح مستشار وزارة التموين: “خاطبنا وزير الاتصالات، وطبعنا على البون الخاص بصرف الخبز شعار (حدث بياناتك)، مع اسم الموقع للدخول عليه، بحيث يكون المواطن مسئولا مسئولية كاملة عن تحديث بياناته»