تفاصيل 5 قرارات لـ«السيسي».. نشرت اليوم في الجريدة الرسمية

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، 5 قرارات جمهورية تحمل أرقام 166 و167 و241 و306 و485 ، ونشرت هذه القرارات في العدد الصادر اليوم الخميس عن الجريدة الرسمية.

ويرصد موقع «مصر 365» تفاصيل القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس ، ونشرت في الجريدة الرسمية ، وهي كما يلي:

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1. اختص القرار رقم 166 لسنة 2018 ، بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين مع دولة بيلاروسيا ، والتي تم توقيعها في القاهرة بتاريخ 15 يناير 2017.

2. اختص القرار رقم 167 لسنة 2018 ، بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة ، في المواد المدنية والتجارية بين دولتي مصر وبيلاروسيا ، والتي تم توقيعها في القاهرة بتاريخ 15 يناير 2017.

3. اختص القرار رقم 241 لسنة 2018 ، بالموافقة على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود ، والذي تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 8 يناير 2018.

4. اختص القرار رقم 306 لسنة 2018 ، بالموافقة على الخطاب المتبادل بين مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ، والخاص بتقديم الوكالة منحة 150 ألف يورو ، بهدف تمويل دعم المركز القومي للدراسات القضائية «المرحلة الثالثة» ، والذي تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 23 مايو 2018.

5. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، القرار رقم 485 لسنة 2018 ، الخاص بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ، في وادي النطرون في محافظة البحيرة ، لصالح المحافظة.