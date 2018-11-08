قطع الكهرباء عن 6 مناطق في طوخ

Advertisements

أعلنت شركة كهرباء القليوبية ، اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، قطع التيار الكهربائي غدا الجمعة ، عن بعض قرى مركز طوخ ، منذ الساعة السادسة صباحا ، وحتى الساعة العاشرة صباحا.

وفي بيان عنها اليوم الخميس ، أوضحت الشركة أن المناطق المقرر قطع التيار الكهربائي عنها ، هي: «قرى برشوم الصغرى ، والكبرى ، السيفا ، الصالحية ، كفر الفقهاء ، وجزء من قرية كفر النخلة» ، موضحة أن سبب الانقطاع ، إجراء بعض أعمال الصيانة الشاملة في محطة محولات قها.

Advertisements