الثلاثاء المقبل.. انطلاق أولى رحلات العمرة بأسعار مذهلة تعرف عليها.. و500 ألف تأشيرة للمصريين

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أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة، منذ أيام قليلة ماضية، عن موعد انطلاق أولى رحلات العمرة لهذا الموسم للعام الهجري 1440، والذي يوافق يوم الخميس، الموافق 15 نوفمبر الجاري، لافتة إلى أنه تم فتح باب التوثيق للشركات اعتبارا من يوم الخميس 25 أكتوبر الماضي ويستمر حتى يوم الاثنين 10 ديسمبر2018، وهي ما تعتبر أطول فترة للتوثيق مما يتيح لجميع الشركات الفرصة لإنهاء اجراءاتها للعمل خلال الموسم.

وكانت أهم توصيات اللجنة العليا للحج فى تقريرها الذى رفعته لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، هو فتح باب موسم العمرة مبكرة لمنع الزحام والتكدس الذى شهده الموسم الماضى، بسبب ضيق الفترة التى كانت مخصصة للعمرة.

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وأكد أشرف شيحة عضو اللجنة، أن هذا القرار بالطبع سوف ينعكس بشكل إيجابي على كافة المستويات، سواء المعتمر المصرى أو شركات السياحة أوالدولة المصرية،خصوصاو أن القرار يساهم فى تخفيض أسعار برامج العمرة للمواطنين لتتناسب مع جميع المستويات.

ويقول “شيحة” :”نحن سعينا إلى أن نبدأ موسم العمرة هذا العام مبكرا، لأنه لايوجد لدينا ما يعوق بدء الموسم والترتيب له بشكل أفضل، طالما أن الإعداد التى ستؤدى العمرة للعام 1440هـ محددة، فلا يوجد مبرر لأن نبدأ الإجراءات فى وقت متأخر أو يتم تحديد مدة“.

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة،أن قرار بداية الموسم مبكرا، يتيح للشركات تنظيم برامجها بشكل أفضل وبأسعار أفضل، وهذا سيعود على المواطن والمعتمر المصرى، لافتًا إلى أن وسائل النقل لن تشهد حالات تكدس وأيضا فى المطارات والموانئ، أو استغلال للموسم وضيق الوقت، كذلك الوضع بالنسبة للفنادق فى الأراضى المقدسة لن تستغل فترة العمرة لرفع الأسعار.

وأضاف شيحة، أنه الأفضل بدلا من العمل على الموسم فى خلال ثلاثة أشهر أو شهرين، ما الذى يمنع أن نعمل على مدار 8 أشهر طالما أننا محددين العدد والنظم التى تم اعتمادها من الدولة.

وأشار ” شيحة” إلى أن العمل على 8 أشهر لموسم العمرة يعمل على خفض تكلفة خروج العملة من البلد بنسبة 40% وفقا لإحصائيات رسمية تم العمل عليها، كذلك ستنخفض سعر العمرة من 30 إلى 40% وهذا سيعود بالنفع على المواطن.

هذا وجدير بالذكر أن أعداد المعتمرين المصريين هذا العام بلغ 500 ألف معتمر، وسيجرى وفقا للآليات التى حددتها الدولة العام الماضى بخصوص الإعداد والرسوم المحددة لمكررى العمرة الذين أدوا العمرة بداية من عام 2015 ويرغبون فى أدائها مجددا هذا الموسم.

ونجد أنه فور إعلان وزارة السياحة فتح باب العمرة وإعلان أولى رحلاتها، أعلنت عدد من شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة عن عروض لحلات العمرة حيث شهد التسويق عنها منافسة شديدة بين الشركات لجلب عدد أكبر من الراغبين في أدائها “عمرة المولد النبوي”.

وهنا في السطور التالية يرصد لكم موقع “مصر 365” أفضل وأرخص أسعار برامج العمرة خلال الإعلانات التي عرضتها الشركات السياحية على اللجنة العليا للحج والعمرة :

أولاً: برنامج طيران اقتصادي في فنادق مكة 10 ليال وفنادق المدينة 4 ليال، في غرفة رباعي بسعر 11 ألفًا و200 جنيه.

ثانيًا: برنامج طيران 3 نجوم في فنادق مكة 10 ليال وفنادق المدينة 4 ليال، في غرفة رباعي بسعر 11 ألفًا و800 جنيه.

ثالثًا: برنامج طيران 4 نجوم في فنادق مكة 10 ليال وفنادق المدينة 4 ليال، في غرفة رباعي بسعر 12 ألفًا و800 جنيه.

رابعًا: برنامج طيران 5 نجوم في فنادق مكة 10 ليال وفنادق المدينة 4 ليال، في غرفة رباعي بسعر 16 ألفًا و700 جنيه.

كذلك قدمت بعض الشركات الأخرى برامج للعمرة شاملة التأشيرة ووسيلة السفر والإقامة في مكة والمدينة والمزارات والانتقالات ومنها:

1ـ برنامج طيران خاص للمجموعات في فنادق مكة 9 ليال و4 ليال في فنادق المدينة غرفة رباعي بسعر 11 ألفًا و100 جنيه.

2ـ برنامج طيران في فنادق مكة 11 ليلة و3 ليال في فنادق المدينة غرفة رباعي بسعر 11 ألفًا و200 جنيه.

3ـ برنامج طيران في فنادق مكة 5 ليال و4 ليال في فنادق المدينة، غرفة ثلاثي بسعر 12 ألف جنيه.

4ـ برنامج طيران في فنادق مكة 9 ليال و4 ليال في فنادق المدينة، غرفة ثلاثي بسعر 12 ألفًا و500 جنيه.

وفي سياق متصل، صرح باسل السيسي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن قرار فتح الموسم مبكرًا أتاح للشركات السياحية الفرصة الكافية للتسويق عن برامجها بشكل مريح، وفي نفس الوقت يمنح المواطنين الوقت المناسب لاختيار التوقيت الذي يناسب أجازتهم في العمل.

وأوضح السيسي، ، أن فتح باب العمرة مبكرًا، ساعد في انخفاض أسعار العمرة خلال الموسم الجديد لتبدأ من 11 ألف جنيه “شاملة تذاكر الطيران”.

ومن ناحيته، علق إيهاب المهدي عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس المنصة الإلكترونية “ترافيكي”، على الأمر قائلًا:”إن الفتح المبكر للعمرة ساعد على انخفاض أسعارها لتبدأ من 11 ألف جنيه في الأيام العادية، وتبدأ خلال أيام الذروة “شهر رمضان” من 20 ألف جنيه إلى ما لا نهاية حسب البرنامج”.

وأضاف “المهدي” :” أشعر بالتفاؤل مع بدء الموسم الجديد لأنه بدأ مبكرًا ، وهو ما يعني أننا لن نشاهد تكدسًا في الأعداد، وشركات الطيران هيكون لديها متسع من الوقت في جدول رحلاتها”.​