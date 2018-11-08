تعرف على أسعار رحلات العمرة 2018

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بعد موافقة وزارة السياحة برئاسة الدكتورة رانيا المشاط ، على فتح باب العمرة مبكرًا ، إلى جانب الالتزام بالضوابط الجديدة المنظمة لرحلات العمرة التي وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة ، واعتمدتها وزيرة السياحة ، تنطلق الأسبوع المقبل أولى رحلات موسم العمرة الجديد ، وذلك وسط أجواء متفائلة بنجاح موسم العمرة الجديد.

أعلن عدد من شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة ، فور إعلان فتح باب العمرة ، عن عروض جديدة لرحلات العمرة ، وسط منافسة تسويقية شديدة بين الشركات السياحية ، بهدف جلب أكبر عدد من الراغبين في أداء عمرة المولد النبوي.

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عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ، باسل السيسي ، قال إن قرار فتح الموسم مبكرًا ، أتاح للشركات السياحية الفرصة الكافية للتسويق عن برامجها بشكل مريح ، وفي الوقت ذاته منح الفرصة والوقت المناسب للمواطنين ، لاختيار التوقيت الذي يناسب إجازتهم في العمل.

وأضاف باسل السيسي ، في تصريحات صحفية عنه اليوم ، أن فتح باب العمرة مبكرًا ، ساعد في انخفاض أسعار العمرة خلال الموسم الجديد ، حيث بدأت من 11 ألف جنيه ، شاملة تذاكر الطيران.

عضو غرفة شركات السياحة ، ورئيس المنصة الإلكترونية «ترافيكي» ، إيهاب المهدي ، قال إن فتح باب العمرة مبكرا ، ساهم في خفض أسعارها ، لتبدأ من 11 ألف جنيه في الأيام العادية ، وخلال أيام الذروة «شهر رمضان» من 20 ألف جنيه إلى ما لا نهاية ، وذلك بحسب البرنامج.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم ، أضاف إيهاب المهدي ، أنه متفائل بنجاح موسم العمرة الجديد ، خاصة بعد فتح باب العمرة مبكرًا ، وزاد: «سوف يكون الموسم طيبا ، ولن نشاهد تكدسًا في الأعداد ، كما أن شركات الطيران سوف يكون لديها متسعا من الوقت في جدول رحلاتها».

موقع «مصر 365» يرصد في تقريره التالي ، أرخص أسعار العمرة من خلال الإعلانات ، التي عرضتها الشركات السياحية ، وهي كما يلي:

1. برنامج طيران اقتصادي في فنادق مكة 10 ليال ، وفنادق المدينة 4 ليال ، في غرفة رباعي ، وذلك بسعر 11 ألفًا و200 جنيه.

2. برنامج طيران في فنادق مكة 11 ليلة ، و3 ليال في فنادق المدينة ، في غرفة رباعي ، وذلك بسعر 11 ألفًا و200 جنيه.

3. برنامج طيران في فنادق مكة 5 ليال ، و4 ليال في فنادق المدينة ، في غرفة ثلاثي ، وذلك بسعر 12 ألف جنيه.

4. برنامج طيران في فنادق مكة 9 ليال ، و4 ليال في فنادق المدينة ، في غرفة ثلاثي ، وذلك بسعر 12 ألفًا و500 جنيه.