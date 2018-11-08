أمطار غزيرة ومتوسطة الشدة وخفيفة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة غدا الجمعة ، الموافق 9 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على الأنحاء كافة خلال ساعات النهار ، يكون لطيف في بداية الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب توقعات خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ، بينما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار ، قد تكون غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد وعلى مناطق من الوجه البحري ، وتكون الأمطار متوسطة الشدة على محافظتي القاهرة وسيناء ومحافظات شمال الصعيد ، بينما تكون الأمطار خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر ، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.

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وعن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تكون حالة البحرين خفيفة إلى معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر ، بينما تكون الرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية ، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة ، الموافق 9 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 17 درجة ، العظمى 25 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 15 درجة ، العظمى 23 درجة.

قنا ، الصغرى 16 درجة ، العظمى 27 درجة.

الأقصر ، الصغرى 15 درجة ، العظمى 28 درجة.

أسوان ، الصغرى 17 درجة ، العظمى 28 درجة.