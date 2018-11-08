الحكومة توضح حقيقة تخفيض رواتب الموظفين بسبب الإجازات

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على ما تردد من أنباء بشأن تخفيض رواتب الموظفين ، حال حصولهم على إجازات من الرصيد السنوي.

وفي بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، اليوم الخميس ، أوضح المركز أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، الذي نفي بدوره تلك الأنباء تماما ، وأكد في الوقت ذاته ، عدم صحة ما تردد عن أي إجراء لتخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة ، حال حصولهم على إجازاتهم المستحقة سواء العارضة أو الاعتيادية.

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وبحسب بيان المركز ، أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، حق كل موظف في الحصول على كامل مستحقاته المالية ، بما في ذلك الحوافز والعلاوات المخصصة له ، وذلك حال حصوله على رصيد إجازاته القانونية ، لافتا إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات ، تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.

وزاد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، أنه يجوز للموظف أن يحصل على إجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية ، مضافًا إليها 60 يومًا من الرصيد السابق ، من دون أن يؤثر ذلك في جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له ، سواء حصل على الإجازة مرة واحدة ، أو على فترات طوال العام ، موضحا أن الخصم من الحوافز والمستحقات المالية للموظف ، يكون بعد استنفاده رصيد الإجازات الخاصة به ، وذلك وفقًا لما حدده قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وفي بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، دعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، الدكتور صالح الشيخ ، العاملين في الدولة ، لأن يولوا الحكومة كل ثقتهم ، ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون ، وتابع: «مثل هذه الشائعات محض افتراء ، والقصد منها إثارة الفتنة وزعزعة استقرار الدولة ، وإثارة غضب الموظفين من دون مبرر».