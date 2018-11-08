«التموين» تحسم موقفها من طرح المكرونة على البطاقات

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جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، موافقتها على توريد سلعة المكرونة ضمن المقررات التموينية المخصصة للمواطنين ، من مستحقي الدعم.

مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، قال إن الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، وافق على بدء توريد غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات سلعة المكرونة ، بهدف طرحها على بطاقات التموين بأسعار مناسبة ، وبأقل من الأسعار المتداولة في الأسواق.

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وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الخميس ، أضاف المصدر ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، صرفت نحو 30% من السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر نوفمبر ، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الماضي وحتى الآن ، عن طريق شركتي الجملة العامة والمصرية ، ويتم الصرف لبقالي التموين ومنافذ التوزيع ، ثم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر الحالي ، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات ، وهو 50 جنيهًا.

ولفت المصدر ، إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية ، أكد توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية ، ووجود مخزون استراتيجي لمنتجات اللحوم وسلع السكر والزيت والأرز ، تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر ، فضلا عن توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات شهريًا.