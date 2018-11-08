«الزراعة» تعلق على حقيقة حقن الدواجن بالهرمونات

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، على ما نشر من أنباء تفيد بوجود عمليات حقن للدواجن بالهرمونات ، بهدف زيادة الإنتاج الداجني.

وفي بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، والتي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا ، مُؤكدة عدم استخدام أي هرمونات لحقن الدواجن على الإطلاق.

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وبحسب بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، أن المزارع في محافظات الجمهورية كافة ، ملتزمة بتطبيق أساليب التربية الصحية السليمة للدواجن ، حرصا على صحة وسلامة المواطن ، مؤكدة أن كل ما يتردد في هذا الشأن ، مجرد شائعات تستهدف إثارة الذعر بين المواطنين ، والإضرار بصناعة الدواجن الوطنية.

ولفتت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان المركز ، إلى جهودها في تحسين الدواجن البلدية بهدف الحفاظ على السلالة وراثيًا ، حيث تعد الأعلى في الإنتاج وتستخدم أعلافًا قليلة ، بهدف إنتاج كميات أكثر ، وذلك عن طريق الأبحاث والتجارب ، التي تنفذها الوزارة ، على غرار ما يفعله العالم في ذلك القطاع.

كما ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ، بتحري الدقة بشأن ما يتم نشره أو إذاعته ، واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية ، وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات منعا لإثارة البلبلة بين المواطنين ، وأضافت: «في حال وجود أي شكاوي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن لها (19561)».