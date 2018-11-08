عودة حركة التشغيل بالخط الأول لمترو الأنفاق

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قالت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق فى بيان لها منذ قليل أن حركة التشغيل بالخط الأول للمترو في الاتجاهين عادت لطبيعتها بعد إزالة “السيخ الحديدي” بالشبكة الكهربائية والذي كان قد تسبب في العطل بمحطة مارجرجس.

وصرح أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، في بيان اليوم، إن الحركة توقفت بالخط الأول، بسبب وجود عارض بالشبكة الكهربائية بعد اكتشاف جسم غريب ( سيخ حديدى ) بالشبكة بمحطة مارجرجس، فقامت الشركة بتشغيل الخط الأول لمترو الأنفاق من محطة حلوان حتى محطة دار السلام ومن محطة المرج وحتى محطة السيدة زينب كالمعتاد في الاتجاهين، مع تشغيل سكة مفرد (طالع- نازل) من محطة دار السلام حتى محطة السيدة زينب.

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وأوضحت الشركة، أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ والصيانة لرفع الجسم الغريب من الشبكة الكهربائية.

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