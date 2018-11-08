«الصحة» توضح حقيقة نقص الأدوية في شمال سيناء

منذ 40 دقيقة أخبار مصر
«الصحة» توضح حقيقة نقص الأدوية في شمال سيناء
وزارة الصحة والسكان

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على ما تردد موخرا على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن وجود نقص شديد في الأدوية ، في محافظة شمال سيناء.

وفي بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، اليوم الخميس ، أوضح المركز أنه نفى تلك الشائعة في تقرير سابق له برقم (143) ، ورغم ذلك لاحظ تداول الشائعة مرة أخرى ، ما دفعه للتواصل مجدداً مع وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، والتي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وبحسب بيان مركز المعلومات ، أكدت وزارة الصحة والسكان ، عدم وجود أي عجز في الأدوية والمستلزمات الطبية في محافظة شمال سيناء ، موضحة أن المنظومة الصحية في محافظة شمال سيناء ، تسير بشكل طبيعي ، كما أن أرصدة الأدوية تكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر ، وكل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وزادت وزارة الصحة والسكان ، في بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنه إدارة التفتيش الصيدلي تراقب وترصد أي نقص في المستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر ، موضحة أنه عند حدوث نقص في أي دواء ، يتم العمل على محورين ‏، المحور الأول هو إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره ، أما المحور الثاني فهو ضبط التوزيع ومتابعته ، فضلا عن تشديد الرقابة من المنبع ، وتحويل المخالفين إلى المساءلة القانونية. ‏