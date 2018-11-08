«الصحة» توضح حقيقة نقص الأدوية في شمال سيناء

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على ما تردد موخرا على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن وجود نقص شديد في الأدوية ، في محافظة شمال سيناء.

وفي بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، اليوم الخميس ، أوضح المركز أنه نفى تلك الشائعة في تقرير سابق له برقم (143) ، ورغم ذلك لاحظ تداول الشائعة مرة أخرى ، ما دفعه للتواصل مجدداً مع وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، والتي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

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وبحسب بيان مركز المعلومات ، أكدت وزارة الصحة والسكان ، عدم وجود أي عجز في الأدوية والمستلزمات الطبية في محافظة شمال سيناء ، موضحة أن المنظومة الصحية في محافظة شمال سيناء ، تسير بشكل طبيعي ، كما أن أرصدة الأدوية تكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر ، وكل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وزادت وزارة الصحة والسكان ، في بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنه إدارة التفتيش الصيدلي تراقب وترصد أي نقص في المستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر ، موضحة أنه عند حدوث نقص في أي دواء ، يتم العمل على محورين ‏، المحور الأول هو إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره ، أما المحور الثاني فهو ضبط التوزيع ومتابعته ، فضلا عن تشديد الرقابة من المنبع ، وتحويل المخالفين إلى المساءلة القانونية. ‏