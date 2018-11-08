«النقل» توضح حقيقة فرض رسوم انتظار على غير المسافرين في محطات السكة الحديد

منذ 30 دقيقة أخبار مصر
«النقل» توضح حقيقة فرض رسوم انتظار على غير المسافرين في محطات السكة الحديد
هيئة السكة الحديد

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا ، بشأن فرض وزارة النقل والمواصلات برئاسة المهندس هشام عرفات ، رسوما جديدة على دخول غير المسافرين ، إلى محطات السكة الحديد.

وفي بيان تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة النقل والمواصلات برئاسة المهندس هشام عرفات ، التي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا ، مؤكدةً عدم فرض أي رسوم مالية جديدة على دخول محطات السكك الحديد. سواء على المسافرين أو غير المسافرين.

وبحسب بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، ذكرت وزارة النقل والمواصلات ، أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة ، تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين ، لافتة إلى أن حقيقة الأمر ، تتمثل في تفعيل قرار تحصيل قيمة «جنيه واحد» فقط ، رسم انتظار في المحطات لغير المسافرين ، موضحة أن هذا القرار ليس جديدا عليها ، ومعمول به منذ العام 2009 ، ويطبق على جموع المواطنين غير المسافرين ، والمنتظرين على رصيف المحطات ، حيث يتم توجيه إنفاق إيرادات «تذكرة الدخول» لصالح عملية صيانة وتطوير مرفق السكك الحديد.

 