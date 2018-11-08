«النقل» توضح حقيقة فرض رسوم انتظار على غير المسافرين في محطات السكة الحديد

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا ، بشأن فرض وزارة النقل والمواصلات برئاسة المهندس هشام عرفات ، رسوما جديدة على دخول غير المسافرين ، إلى محطات السكة الحديد.

وفي بيان تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة النقل والمواصلات برئاسة المهندس هشام عرفات ، التي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا ، مؤكدةً عدم فرض أي رسوم مالية جديدة على دخول محطات السكك الحديد. سواء على المسافرين أو غير المسافرين.

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وبحسب بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، ذكرت وزارة النقل والمواصلات ، أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة ، تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين ، لافتة إلى أن حقيقة الأمر ، تتمثل في تفعيل قرار تحصيل قيمة «جنيه واحد» فقط ، رسم انتظار في المحطات لغير المسافرين ، موضحة أن هذا القرار ليس جديدا عليها ، ومعمول به منذ العام 2009 ، ويطبق على جموع المواطنين غير المسافرين ، والمنتظرين على رصيف المحطات ، حيث يتم توجيه إنفاق إيرادات «تذكرة الدخول» لصالح عملية صيانة وتطوير مرفق السكك الحديد.