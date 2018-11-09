المرور تعلن عن تحويلاتها المرورية بالمعادي لإنشاء كوبرى مشاه

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أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الجمعة، الموافق 9 نوفمبر، قيامها بعمل بعض التحويلات المرورية بمحور كورنيش المعادى لمدة 4 ساعات، لإنشاء كوبرى مشاه وسط تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية، لملاحظة حركة السيارات أثناء إجراء اﻷعمال.

وتأتى هذه التحويلات المرورية ، فى إطار قيام الجهات المعنية باستكمال تنفيذ مشروع أعمال المرحلة الثانية، لإنشاء كوبرى مشاه بمحور كورنيش النيل بالمعادى أمام مسجد الرحمن فى الاتجاه القادم من المحكمة الدستورية إلى أثر النبى والجهة المقابلة ناحية شرطة المسطحات المائية حيث ستكون الأعمال عبارة عن تركيب جسم الكوبرى (المشاية) مما يستتبعه غلق طريق الكورنيش فى الاتجاهين خلال فترة العمل، والتى من المقرر أن تستغرق أربعة ساعات فقط من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً ليل جمعة صباح سبت يوم 10‏/11‏/2018م .

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ونوهت الإدارة العامة لمرور القاهرة إنها ستقوم بتحويل الطريق خلال فترة تلك الأعمال وعلى القادم من أثر النبى اتجاه المعادى يسلك الطريق البديل بشارع مصر حلوان الزراعى، القادم من المعادى اتجاه أثر النبى يسلك يميناً شارع المحكمة الدستورية ثم مصر حلوان الزراعى.

وأشارت الإدارة العامة للمرور أنها ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعه وتسيير حركة المرور بالمنطقة.