موجة الطقس السيء تضرب 5 محافظات والشوارع تغرق بفعل المطر

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تعرضت عدد من محافظات السواحل الشمالية والدلتا بالبلاد، اليوم الجمعة، الموافق 8 نوفمبر، لموجة طقس سىيء صاحبتها سقوط أمطار غزيرة أعاقت حركة الملاحة والسير في بعض المناطق.

حيث ضربت موجة الطقس السيء 5 محافظات اليوم الجمعة، حيث تساقطت أمطار غزيرة صاحبها سقوط ثلوج و نشاط ملحوظ للرياح في محافظات الإسكندرية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية.

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وتسبب هطول الأمطار الغزيرة على عروس البحر الأبيض المتوسط، في تراكم مياه بعدد من الشوارع والميادين بمختلف أحياء المدينة الساحلية.

وصاحب موجة الطقس السيء بالإسكندرية اليوم عواصف رعدية وأمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء المحافظة.

وتلقت غرف عمليات الأحياء والصرف الصحي بلاغات وشكاوى المواطنين عن تراكم مياه الأمطار بمنطقة لوران وشارعي الشيخ يوسف والأمل بمنطقة الورديان.

ونشرت شركة الصرف الصحي والأحياء وجميع الأجهزة المعنية سيارات “النافوري” والبدالات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، مع التركيز علي أماكن تجمع مياه الأمطار.

وأهابت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر وعدم وقوف السيارات فوق شنايش الأمطار، والاتصال بالخط الساخن 175 من أي تليفون أرضى عند وجود أي تراكمات المياه.

كما قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم، استمرار فتح ميناءي الإسكندرية والدخيلة، نظراً لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات التي تسمح بحركة السفن بشكل آمن.

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية قد أعلن، أمس، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي للتعامل مع توقعات وتحذيرات الأرصاد الجوية بهطول الأمطار.

كذلك شهدت مدينة مرسى مطروح سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بغيوم كثيفة، وقام عدد من المواطنين بنشر بعض الصور ومقاطع فيديو لسماء المدينة ملبدة بالغيوم وسقوط أمطار غزيرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

وذكر مواطن من سكان مدينة مرسى مطروح، إنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، والمدينة تشهد تساقط أمطار لم تتوقف، لافتًا إلى أنها لم تتسبب حتى الآن في إعاقة حركة المرور.

كما شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية، هطول أمطار غزيرة وقطع ثلج، صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتجمعت مياه الأمطار في المناطق المنخفضة في الشوارع وتأثرت حركة السير على الطرق العامة والفرعية.

بينما تعرضت مدن محافظة كفر الشيخ الساحلية، على مدار اليومين الماضيين، لهطول أمطار غزيرة، وهو ما تسبب في غرق الشوارع وانقطاع الكهرباء في بعض القرى، وتوقف رحلات الصيد في بحيرة البرلس، لإحجام الصيادين عن الخروج في رحلات صيد.

كما تحولت بعض شوارع وطرق المدن والقرى، إلى مستنقعات مياه، وأصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، توجيهاته المشددة إلى الوحدات المحلية بالمراكز المختلفة، بدفع عدد من السيارات لرفع مياه الأمطار المتراكمة، كما تم رفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار التي تشهدها المحافظة.

وفي محافظة دمياط وجهت المحافظ الدكتورة منال عوض، رؤساء المدن والقرى لرفع درجة الاستعداد القصوى منذ الساعات الأولى، من اليوم الجمعة، لعدم استقرار الأحوال الجوية بنطاق المحافظة.

وأكدت عوض متابعة عمليات كسح مياه الأمطار والتأكد من جاهزية المعدات مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الأزمات.

وأعلنت استعداد المحافظة بكافة طاقتها لمواجهة التقلبات الجوية خصوصا بعد سقوط أمطار غزيرة على مناطق مختلفة.

أما مراكز ومدن محافظة الدقهلية، فقد شهدت اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة والتي تسببت في انفجار كشك كهرباء في مدينة دكرنس، وانقطاع الكهرباء عن مناطق متفرقة بالمحافظة.

كما غرقت شوارع المحافظة تجمعات لمياه الأمطار في المناطق المنخفضة في الشوارع وتأثرت حركة السير على الطرق العامة والفرعية.