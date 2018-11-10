ماذا فعلت «الزراعة» لتوفير الأرز بعد تخفيض المساحات المزروعة به؟

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تتخذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، في الوقت الحالي ، العديد من الإجراءات بهدف توفير الأرز الأبيض على بطاقات التموين ، وفث منافذ المجمعات الاستهلاكية ، بغرض تفادى حدوث أي أزمات فث الفترة المقبلة ، خاصة بعد قرار حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، تقليص المساحات المنزرعة بالأرز ، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض الإنتاج المحلي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لتوفير الأرز بعد قرار تقليص المساحات المزروعة به ، وهي كما يلي:

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1. التعاقد مع شعبة الأرز وأصحاب المضارب ، بهدف توريد الأرز الأبيض لطرحه على بطاقات التموين ، حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

2. شراء الأرز الشعير من المزارعين ، وإسناده إلى المضارب بهدف تبييضه.

3. إجراء مناقصة عالمية لاستيراد الأرز الأبيض من الخارج ، بهدف سد العجز في الإنتاج المحلي من الأرز.

4. طرح 35 ألف طن من الأرز كل شهر ، على البطاقات التموينية ، وذلك بسعر 8 جنيهات للكيلو ، إلى جانب ما يتم طرحه في المجمعات الاستهلاكية.

5. التنسيق مع غرفة صناعة الحبوب وشعبة المكرونة ، بهدف توريد المكرونة لطرحها على البطاقات التموينية ، وتقليل الاستهلاك على الأرز.

6. تكثيف الحملات الرقابية على مخازن الشركات ، بهدف منع احتكار سلعة الأرز.