ماذا فعلت «الزراعة» لتوفير الأرز بعد تخفيض المساحات المزروعة به؟

منذ 32 دقيقة أخبار مصر
ماذا فعلت «الزراعة» لتوفير الأرز بعد تخفيض المساحات المزروعة به؟
الأرز

تتخذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، في الوقت الحالي ، العديد من الإجراءات بهدف توفير الأرز الأبيض على بطاقات التموين ، وفث منافذ المجمعات الاستهلاكية ، بغرض تفادى حدوث أي أزمات فث الفترة المقبلة ، خاصة بعد قرار حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، تقليص المساحات المنزرعة بالأرز ، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض الإنتاج المحلي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لتوفير الأرز بعد قرار تقليص المساحات المزروعة به ، وهي كما يلي:

1. التعاقد مع شعبة الأرز وأصحاب المضارب ، بهدف توريد الأرز الأبيض لطرحه على بطاقات التموين ، حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

2. شراء الأرز الشعير من المزارعين ، وإسناده إلى المضارب بهدف تبييضه.

3. إجراء مناقصة عالمية لاستيراد الأرز الأبيض من الخارج ، بهدف سد العجز في الإنتاج المحلي من الأرز.

4. طرح 35 ألف طن من الأرز كل شهر ، على البطاقات التموينية ، وذلك بسعر 8 جنيهات للكيلو ، إلى جانب ما يتم طرحه في المجمعات الاستهلاكية.

5. التنسيق مع غرفة صناعة الحبوب وشعبة المكرونة ، بهدف توريد المكرونة لطرحها على البطاقات التموينية ، وتقليل الاستهلاك على الأرز.

6. تكثيف الحملات الرقابية على مخازن الشركات ، بهدف منع احتكار سلعة الأرز.