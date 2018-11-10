بدء تلقي التظلمات من توقف البطاقات التموينية اليوم

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بدأت مكاتب التموين في محافظات الجمهورية كافة ، اليوم السبت الموافق 10 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، تلقي طلبات التظلمات من أصحاب البطاقات التموينية التي بها أخطاء ومشكلات في تحديث البيانات ، بهدف التيسير على المواطنين لتقديم الخدمات المختلفة لهم.

مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ، أحمد كمال ، قال إنه وفقًا للتوجيه الوزاري الصادر برقم 30 لسنة 2018 ، تقرر قبول التظلمات من أصحاب البطاقات التموينية ، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 10 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، حيث يتقدم المواطن إلى مكاتب التموين المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة ، بهدف الحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية من مكاتب التموين ، لتدوين التظلم الخاص بِه.

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وأضاف أحمد كمال: «يبدأ المواطن بملء جميع بيانات الأفراد المستفيدة من البطاقة التموينية الخاصة به ، بعدها يتم تسجيل الاستمارة في مكتب التموين ، وإعطاء المواطن إيصالا يفيد بالتسجيل ، ثم يتم تسجيل هذه الطلبات وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بالنظام ، في مكتب التموين ، وذلك بعد مراجعتها من قبل المختص في مكتب التموين».