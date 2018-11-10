عبدالعال يعلق على الحادث الإرهابي الذي تعرض له زوار دير الأنبا صموئيل بالمنيا

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صرح رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الموافق السبت العاشر من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018 تعليقاً على حادث زوار دير الأنبا “صموئيل” في المنيا الذي وقع مؤخراً.

وأعلن رئيس مجلس النواب المصري “إن الحادث الإرهابية التي تعرض لها زوار دير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا خلال الفترة السابقة تكشف بجلاء عن مدى الإحباط واليأس لمرتكبيها والداعمين لهم في ظل جهود القوات المسلحة المصرية والشرطة للقضاء على الإرهاب”.

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ونبه الدكتور على عبدالعال “إن الإرهاب يحاول أن يشغل المواطنين عن أولويات عملية التنمية”، وأكد “أنه مهما تعددت محاولات الإرهاب فلن تنال من عزيمة الشعب المصري ومؤسسات الدولة التي تصر على القضاء على الإرهاب، ومواصلة تحقيق التنمية والتقدم”.

وأكد “إن محاولات الإرهاب البائسة من أجل بث الفرقة بين الشعب المصري لن تجد لها مكان بينهم، وسوف تفشل بتكاتف جميع فئات الشعب المصري”.

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