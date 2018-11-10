البرلمان يمهل الحكومة أسبوع لتقديم تقرير.. تعرف على التفاصيل

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طالب رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال من الحكومة المصرية العمل على تقديم تقرير وافي حول ما تم إثارته من قبل عضو البرلمان المصري النائب إسماعيل نصر الدين، بخصوص ما يتم من مخالفات على أرض “حديقة 6 أكتوبر” القائمة في منطقة حلوان.

جاءت تصريحات الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة للبرلمان التي عقدت اليوم، وأكد فيها رئيس مجلس النواب “إذا لم تتقدم الحكومة المصرية بهذا التقرير خلال أسبوع، فإنه سوف يتم تفعيل الأدوات الرقابية المنوط بها ذلك”.

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وأضاف “إذا لم تتقدم الحكومة بالتقرير سوف يتم تفعيل الأدوات الرقابية الخاصة بشأن مساءلة الحكومة”، وأعلن وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان “أنه سوف يتم خلال الأسبوع الراهن التقدم بهذا”.

وأضاف “أنه خلال الفترة السابقة كانت أجهزة الدولة المصرية منشغلة بمنتدى شباب العالم، وخلال أسبوع سوف يتم التقدم بالتقرير إلى مجلس النواب المصري”.

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