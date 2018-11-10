نقابة الصحفيين تمنع نشر إسم وصورة رئيس نادي الزمالك لمدة عام

Advertisements

أصدر مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، الموافق 10 نوفمبر، خلال اجتماعه ، برئاسة الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، منع نشر اسم وصورة رئيس نادي الزمالك لمدة عام، وإحالة أي صحفي يخالف القرار للتحقيق، وذلك على خليفة اعتداء أمن النادي على عدد من أعضاء نقابة الصحفيين الثلاثاء الماضي ومنعهم من دخول النادي.

كذلك قرر المجلس خلال اجتماعه اليوم، مخاطبة النائب العام، للمطالبة بتمكين الصحفيين الأعضاء من دخول نادي الزمالك مع توفير الحماية لهم، مع تضامن النقابة الكامل في البلاغات المقدمة منهم ضد رئيس نادي الزمالك.

Advertisements

وقام المجلس بمخاطبة وزير الشباب والرياضة بمذكرة لتمكين أعضاء الجمعية العمومية للنادي من الصحفيين، بدخول نادي الزمالك وعدم التعرض لهم، ولإطلاعهم على الأحداث في الأسبوع الماضي.

كما قرر المجلس مخاطبة اللجنة الأولمبية، لنفس الأمر، ومخاطبة مجلس النواب بضرورة تمكين النيابة العامة من إعمال شئونها في البلاغات المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك.