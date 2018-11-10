رئيس هيئة السكة الحديد يقوم بجولة مفاجئة ليلاً على خط الزقازيق بورسعيد

Advertisements

قام المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، مساء اليوم السبت، الموافق 10 نوفمبر، بجولة ليلية تفقدية مفاجئة على خط قطار الزقازيق بورسعيد فى نطاق منطقة شرق الدلتا، وقد رافقه في الجولة رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل، وخلال جولته تفقد عددا من المزلقانات والبلوكات والمحطات للتأكد من تنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة والتزام العاملين بمهامهم الوظيفية، وكذلك مراجعة السجلات الخاصة بسلامة وأمان مسير القطارات.

وأثناء الجولة التفقدية، شدد رئيس الهيئة على العاملين بالوظائف الحرجة بمزلقانات نفيشة بالإسماعيلية وكذلك العاملين بالبلوكات بمحطتى نفيشة والإسماعيلية، بضرورة الالتزام بإجراءات وتعليمات السلامة ومراجعة السكك والتحاويل والأحواش والتأكد من تنفيذ برامج الصيانة المقررة والعمل على تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب، وناقش مع مسئولى المنطقة مدى تقدم العمل بمشروع كهربة إشارات بنها بورسعيد ومتابعة معدلات التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى المخطط.

Advertisements

كما أصدر “رسلان” تعليماته لجميع العاملين بمكتب تذاكر الإسماعيلية وناظر المحطة ومشرفى القطارات، بضرورة معاملة الركاب معاملة حسنة ، كما التقى عددا من الركاب وتأكد منهم على تحسن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

تأتي هذه الجولة الليلة، ضمن بعض الجولات الليلية التفقدية المفاجأة، التى يقوم بها رئيس هيئة السكك الحديدية في محاولة لإعادة الانضباط لكل العاملين بالهيئة وخاصة العاملين بالوظائف الحرجة والذى يتضمن مراجعة شاملة فى مواقع العمل وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى بهدف توفير سلامة وأمان حركة مسير القطارات.