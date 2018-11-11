مصيلحي: قريبًا الخضروات على أجندة التموين.. ومهلة حتى أخر نوفمبر لتصحيح بيانات البطاقات

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أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة مسئولة عن توفير جميع السلع الاستراتيجية، وضمان وجود مخزون استراتيجي كاف منها إلى أن يتم اتزان الوضع الغذائي في مصر.

كان هذا التصريح خلال حوار وزير التموين، مساء أمس السبت، الموافق 10 نوفمبر، ببرنامج “هنا العاصمة”، والمذاع على قناة “cbc” الفضائية، حيث ذكر أن السلع الاستراتيجية وهي القمح والزيت والسكر والمكرونات وغيرها متوفرة في مخازن الوزارة بكميات أمنة.

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وأضاف “المصيلحي” في حواره أنه رغم أن وزارة التموين ليست مسئولة عن الفاكهة والخضروات، ولكن مع الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، سوف تحاول الوزارة ضبط الأمور حتى لا يزيد العجز ويزيد الاحتياطي النقدي، وتدور عجلة الاقتصاد.

وزف وزير التمويم علي المصيلحي بشرى سارة أثناء حواره التليفزيوني، حيث أعلن قائلًا: ” قريًبا جدًا سيتم وضع الخضروات والفاكهة على أجندة التموين”.

وقال المصيلحي :”أتوقع عدم حدوث أزمات في الخضروات، بلدنا لسه بخير.. والأسبوع الجاي هقعد مع منتجي البطاطس والأرز”.

وحول بطاقات التموين وزيادة عدد المستفيدين من الدعم، بإضافة المواليد، أوضح “المصيلحي” أنه لن يتم إضافة المواليد على بطاقات التموين قبل أن يتم ضبطها، متوقعا إضافة قرابة 4.5 مليون طفل على بطاقات التموين

ووجه الحديث إلى المواطنين قائلًا: “إننا نمر بوضع اقتصادي دقيق ولا أحد يرضى أن يتم توزيع مخصصات تموينية على أشخاص وهمية”.

كما تحدث الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن هناك أعداد كثيرة من البطاقات التموينية بها أخطاء، مؤكدا أن هذه البطاقات سيتم شطبها نهائيا، حتى لو كان صاحبها من الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الوزارة منحت المواطنين مهلة حتى نهاية الشهر لتصحيح البيانات الخاطئة عبر مكاتب التموين المنتشرة.

ونوه مصيلحي، خلال حواره ببرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”، أنه يتم معاقبة المواطن الذي يسافر إلى الخارج دون أن يبلغ مكاتب التموين بسفره، من خلال حذفه من بطاقة الدعم.

ولفت وزير التموين إلى أنه من المتوقع إضافة قرابة 4.5 ملايين من المواليد الجدد خلال يناير المقبل، مشددًا على أنه لا يجوز أن يكون المواطن لديه عربية فارهة، ولديه بطاقة تموين يصرف بها الخبز المدعم.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره التليفزيوني أن قاعدة بيانات الوزارة تؤكد إن هناك 64 مليون مواطن يحصلون على مخصصات التموين، و77 مليونًا يحصلون على الخبز المدعم، وهو أمر لافت للنظر ويحتاج لمراجعة بيانات هؤلاء الأشخاص للتأكد من مدى حقيقة أحقيتهم للدعم التمويني، مؤكدًا أن بطاقات الدعم التي تحتوي على بيانات خاطئة سيتم إيقافها الشهر المقبل.

وأشار وزير التموين، أنه أصدر قرارا بإعطاء أصحاب البطاقات التي تحتوي على خطأ مهلة حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، لتصحيح البيانات عن طريق المكاتب التموينية، خصوصًا وأن الدعم أحد الوسائل التي يتم استخدامها لتحقيق العدالة الاجتماعية لذلك وجب وصول الدعم لمستحقيه.