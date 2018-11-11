شوقي يوضح حقيقة انتقاده لمجانية التعليم ويؤكد: “النقاش حول الأمر مطلوب”

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أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أول أمس الجمعة، الموافق 9 نوفمبر، حفيظة وغضب أولياء الأمور ، وهي التصريحات التي ذكرها في اجتماع له مع أحد لجان مجلس النواب، وفهم منه المواطنين أن هناك نية من الحكومة لإلغاء مجانية التعليم، لأنه وجه النقد لمجانية التعليم وقارنها بتذكرة حفلة المطرب عمرو دياب التي وصلت لـ 20 ألف جنيه.

وردًا على الانتقادات التي تم توجيهها إليه عقب هذه التصريحات، علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلًا: “سألتني أحدى المحررات الشابات هذا السؤال: “هل حضرتك عاوز تلغي مجانية التعليم؟ وطبعا كل هذا بسبب ما نشره بعض الصحفيين اللذين لا اعرفهم وقد تواجدوا في جلسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بدون علمي” التي حضرتها احترامًا لرغبة رئيسها الفاضل النائب محمد كمال مرعي”.

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وأوضح وزير التعليم في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًا: “أنا لن أرد على ما لم أقول أصلًا ولنحاسب بعض اللذين يسيئوا إلى الجميع باجتزاء الكلام من سياقه أو عدم فهمه أو نقله بصورة تفتقر إلى الدقة والمهنية”.

وحول تفاصيل تصريحاته قال شوقي: “لقد جلست للتحاور مع السادة النواب المحترمين ولم أكن في حديث صحفي ولم يتم إبلاغي بوجود صحفيين يكتبون ما يشاؤون بل ويصورون فيديو بدون علمي داخل جدران مجلس النواب”.

وأكمل شوقي حديثه: “اتمني من السادة القراء تحري الدقة في المستقبل فيما ينسب إلينا قبل الهجوم والتهكم بلا تحقق مما قيل ولا فهم مقصده الحقيقي”.

وحول حقيقة إلغاء مجانية التعليم قال شوقي: “أما عن الموضوع المطروح فإن التشاور حول اقتصاديات التعليم ضروري ومنطقي وموضوع ينبغي بحثه في حوار مجتمعي أما المجانية المنصوص عليها في الدستور لم تتحقق، في تقديري، كما كان مستهدفا بدليل تكلفة التعليم الباهظة من دروس وكتب خارجية والتي يشكو منها الفقير والغني على حد سواء”.

وأضاف شوقي : “إذا حقيقة واقعنا أن التعليم أصبح مكلفًا وليس مجانيًا وكل ما نقرره هنا أن الواقع الحالي لا يحقق المجانية المنشودة وكذلك لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة ولا هو حقق جودة التعليم”.

وأختتم منشوره: “وبالتالي أراه طبيعيا أن نواجه هذا الواقع بالدراسة والبحث بينما لم نقل شيئا عن إلغاء استحقاق دستوري علي الإطلاق ولا طلبنا هذا وإنما دعونا السادة النواب إلى دراسة هذا الواقع المخالف للدستور ودراسة اقتصاديات التعليم وكيف سنواجه التكلفة الباهظة الآن وفي المستقبل بحلول أفضل لاستغلال ما ننفقه علي التعليم حتي نحقق عدالة اجتماعية حقيقية وجودة أعلى للتعليم المصري”.

جدير بالذكر أن بعض الصحف قد تناولت تصريحا لوزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه بلجنة المشروعات بمجلس النواب قال فيه: “الناس عندها استعداد تدفع لأي مركز نصاب أفّاق لكن للحكومة لأ، حفلة عمرو دياب وصلت لـ 20 ألف جنيه للتذكرة، وأحنا مش لاقيين فلوس نطور بيها التعليم، ولما نتكلم عن مجانية التعليم وضرورة إعادة النظر في هذا المصطلح، الناس ممكن تحدفنا بالطوب” وهذا ما أثار الجدل لأن البعض توقع إن هذا التصريح تمهيدًا لإلغاء مجانية التعليم.

وأضاف شوقي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ردًا على الجدل الذي أثارته تصريحات في مجلس النواب أمس السبت، أنه لم يطلب إلغاء الاستحقاق الدستوري على الإطلاق والخاص بمجانية التعليم.

ومع ذلك أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التشاور حول اقتصاديات التعليم ضروري ومنطقي وموضوع ينبغي بحثه في حوار مجتمعي.