تفاصيل مناقشة البرلمان لأزمة محصول القطن اليوم

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شهدت الجلسة العامة للبرلمان المصري اليوم الموافق الأحد الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018 إثارة “أزمة محصول القطن”، وعدم استلام الجهات الحكومية له من الفلاحين.

وأكد عضو البرلمان المصري النائب جابر الطويقي في بيان عاجل “أنه مازالت هناك العديد من المناطق لم يتم رفع محصول القطن منها مما أدى إلى انخفاض سعر محصول القطن وتسبب في خسائر للفلاح”.

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وأصدر النائب سيد عيسى بيان عاجل أيضاً جاء فيه “الفلاح مش عارف يصرف القطن، رغم أن وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير قطاع الأعمال حددا سعر القطن في الوجه البحري بقيمة ألفين وسبعمائة جنيه، وقطن وجه قبلي بسعر ألفين وخمسمائة جنيه”.

وأضاف “اللي هيسلم القطن يقبض الثمن متسائلاً والفلاح هيودي القطن فين يا ريس”، وطالب جميع أعضاء البرلمان المصري بضرورة العمل على تنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي من أجل تطوير محالج القطن، علن ان تقوم الحكومة المصرية بتسليم القطن طويل التيلة من الفلاح المصري.

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