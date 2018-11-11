جهاز الشيخ زايد يعلن عن ضعف المياه اليوم.. تعرف على الأسباب والمناطق المتأثرة

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أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد المهندس مصطفى فهمي بسبب عطل مفاجئ قد وقع في أحد طلمبات في محطة مياه الشيخ زايد سوف يكون هناك ضعف في المياه في عدد من مناطق الشيخ زايد اليوم.

المناطق المتأثرة بـ عطل المياه اليوم بالشيخ زايد

المجاروة 6 بالحي 13.

الحي 17.

مشروع امتداد الربوة.

إلى جانب عدد من مناطق مدينة السادس من أكتوبر.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد أن ضعف المياه سوف يبدأ من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الموافق الأحد الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري إلى صباح الغد الموافق الاثنين الثاني عشر من شهر نوفمبر في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

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وأهاب المهندس مصطفى فهمي بجموع المواطنين في مدينة الشيخ زايد بتدبر احتياجاتهم من المياه في تلك الفترة، وأكد على تلقي أي شكاوى من قبل المواطنين بخصوص مياه الشرب والصرف الصحي على مدار الأربع والعشرين ساعة من خلال الخط الساخن على الرقم 15100 الخاص بالمدن الجديدة.

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