طارق شوقي يثير حالة من الجدل بالبرلمان حول إلغاء مجانية التعليم

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أعلن رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال “وجوب ترشيد مجانية التعليم في جمهورية مصر العربية وحرمان أي طالب راسب منها”، وجاءت تلك التصريحات خلال فعاليات الجلسة العامة للبرلمان تعليقاً على ما تم إثارته من انتقادات إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي حول “مجانية التعليم”.

تعد مجانية التعليم في جمهورية مصر العربية منصوص عليها في الدستور المصري، وأكد الدكتور علي عبدالعال “لو سألت النواب الذين وجهوا انتقادات أولادكم في أي مدرسة؟ سوف يقولون في مدارس خاصة والسبب في هذا هو سوء حالة التعليم الحكومي، والوزير يقوم بكل جهود من أجل إصلاح المنظومة التعليمية على الرغم من ضعف الموارد”.

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وأكد رئيس مجلس النواب “نريد مجانية التعليم، ولكن هناك عقبات تعليمية كبرى، وأنا ابن مجانية التعليم، ولكننا تعلمنا في مدارس كان عددنا سبعة أو ثمانية طلاب في الفصل فلا يجب أن نزايد ونستدعي التاريخ، ومن قال أن الطلاب الذي يسقط في الجامعة أربعة سنوات يعطى مجانية لا يجب أن يكون هناك مجانية للطالب الذي يرسب فالطلاب الذين يرسبون يدفعون مصاريف التعليم الخاص بهم”.

وأضاف “إن المحكمة الدستورية في حكم شهري لها رفضت ما يقال إن المجانية هي حق يساء استخدامه، ولابد من ترشيد استخدامه، والمجانية حق لا يجوز التعسف فيه”.

وأشار “أنه لا يعقل أن تكون المصاريف في الكليات العملية مثل كلية الطب 360 جنيه، مقابلها يعد للطالب مستشفى وإمكانيات والسبب في هذا هو مجانية التعليم”، أثارت التصريحات الصادرة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي حول إلغاء مجانية التعليم جدل خلال الجلسة العامة للبرلمان وقد انتقده بعض النواب وسانده البعض.

أيهاب الخولي: مجانية التعليم أفرزت نتائج سيئة

أعلن النائب إيهاب الخولي “إن مجانية التعليم في جمهورية مصر العربية قد أسفرت عن ظهور العديد من نتائج السلبية في الجامعات والتعليم وكذلك المناهج الدراسية السيئة والتعليم حق، وتعظيم سلام للدستور، لكن إحنا بنطلع أجيال مش فاهمة حاجة، والأموال بتخش جيوب المدرسين والدولة غير قادرة”.

محمد عبدالغني: مجانية التعليم أخرجت أحمد زويل وملايين أخريين

وأنتقد النائب محمد عبدالغني التصريحات التي أدلى بها طارق شوقي حول مجانية التعليم، وأكد “إن مجانية التعليم أخرجت أحمد زويل وملايين من أبناء الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة”.

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