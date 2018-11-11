تحذيرات من تعرض مصر لموجة من السيول على غرار ما حدث بدول الخليج

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كشفت المهندسة هالة رمضان، رئيس الإدارة المركزية للاستخدامات والموارد المائية بقطاع التخطيط بوزارة الري، اليوم الأحد، الموافق 11 نوفمبر، عن إن مركز التنبؤ بالأمطار أعلن حالة الطوارئ منذ بداية فصل الخريف، مؤكدة أن المركز أصدر بيان تحذيري رصد فيه المناطق المعرضة للأمطار منذ 3 أيام قبل حدوثها.

وأوضحت المهندسة هالة رمضان، إن مركز التنبؤ بالأمطار ، يوجد به غرفة سيول مدعمة بوحدة الإنذار المبكر بالسيول وهي تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد لمساعدة متخذي القرار على التعامل مع الموقف، فضلا عن الاستعدات المبكرة للمناطق المتوقع هطول الأمطار بها .

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وأكدت مديرة المركز، أن السيول التي تعرضت لها كلا من دولتي السعودية والكويت كانت مرصودة على خرائط المركز، موضحة أن الخرائط رصدت ارتفاع معدلات الأمطار لدرجة 15 مللي.

ولفتت المهندسة هالة رمضان، إلى انه من الصعب تعرض مصر لنفس درجة السيول التي ضربت دول الخليج، مشيرة إلى أن الأمطار المتوقعة متوسطة إلى منخفضة.

وحول الأماكن التي قد تكون معرضة لسيول شديدة، ذكرت مديرة مركز التنبؤ، إنها حلايب وشلاتين وجنوب سيناء وعدد من المناطق بالغردقة.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور يسري خفاجي، المتحدث باسم وزارة الري،أنه تم تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف حتى ﻻ تحدث مشاكل لمستخدمي شبكة المجاري المائية المسئولة عن توفير الاحتياجات للبلاد من زراعة وشرب وصناعة وملاحة نهرية.