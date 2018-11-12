رئيس مجلس النواب: تطوير مترو الأنفاق يحتاج إلى إعادة تسعير التذكرة

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صرح “على عبد العال” الذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب، أن تطوير خدمة مترو الأنفاق تحتاج إلى تغيير في سعر التذكرة، بما يتناسب مع تكلفة التشغيل الاقتصادية.

وكان هذا خلال مناقشة مجلس النواب خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من قبل لجنة النقل والمواصلات و مكتبي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 2018، طبقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وقد نص القرار على ترتيبات الحكومة المصرية بالتنسيق مع الحكومة الكورية بشأن قرض مقدم من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، بشأن توريد 32 قطار مترو أنفاق بمحافظة القاهرة “الخط الثالث” والذي يشمل المرحلتين الثالثة والرابعة، “مجموعة ج5” والتي تقع في محافظة القاهرة بتاريخ 26 أغسطس 2018.

كما أكد “عبد العال” خلال حديثه قائلاً:”أن مشكلة المترو حلها الوحيد هو تحرير سعر التذكرة، حتى يتناسب تكلفة التشغيل والكفاءة المطلوبة، مشراً إلى أن الحكومة المصرية تريد مترو أنفاق جيد وسعر اقتصادي وهذا الأمر غير مقبول تمامً”.

مؤكداً أن السعر الاقتصادي يجب أن يراعي تكلفة التشغيل، ولابد من تعديل سعر تذاكر المترو حتى نقوم بتحسين الخدمة ورفع كفاءتها بما يتناسب مع تكلفة التشغيل الاقتصادية.

جدير بالذكر فقد قامت وزارة النقل بتغيير إدارة تحصيل تذاكر المترو بداية من يوم الجمعة الموافق 11 مايو الماضي، ورفعت أسعار التذاكر ما بين 3 إلى 7 جنيهات حسب عدد المحطات للركاب.

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