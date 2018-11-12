مجلس الوزراء يناقش تفعيل توصيات منتدى شباب العالم في اجتماعه اليوم

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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، الموافق 12 نوفمبر، اجتماعًا للمجموعة الاقتصادية بحضور عدد من الوزراء وذلك لمتابعة الملفات الاقتصادية التى تعمل عليها الحكومة.

كذلك يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا بشأن تفعيل توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، ومنها بتدريب الشباب العربى والإفريقى.

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وعقب هذا الاجتماع ، يلتقي رئيس الوزراء كلا من رئيس مجلس إدارة بنك أنتيسا سان باولو الإيطالى، و سفير اليونان بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك.

جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للنسخة الثانية من منتدى شباب العالم 2018، قد اصدرت بيانًا تضمن عدة توصيات وهي:

إنشاء جائزة للمبدعين والمبتكرين الأفارقة والعرب تحت عنوان “جائزة زويل تايلر”، للتميز العلمى نسبة إلى العالم المصرى أحمد زويل الحاصل على نوبل فى الكيمياء ، والجنوب إفريقى ماكس تايلر الحاصل على جائزة نوبل فى الطب.

الدعوة لعقد منتدى اقتصادى أورومتوسطى لتجمع دول الشراكة بشكل دورى

تدشين نموذج محاكاة للإتحاد من أجل المتوسط

تنظيم منتدى لرواد الإعلام الإفريقى مبادرة إفريقيا واحدة لتحقيق التكامل بين دول القارة

زيادة دور العمل التطوعى بين دول إفريقيا

منتدى شباب الأورومتوسطى سنوياً ويعقد فى كل دولة على أرضها على التوالى

تأسيس برنامج تطوعى بين الدول الإفريقية فى مصر

تكوين لجنة بحثية لمناقشة تأثير مواقع التواصل الاجتماعى ودمج برامج حماية الإنترنت للمناهج الدراسية

إعداد وتصميم منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال

نموذج محاكاة للقمة العربية الإفريقية

إنشاء صندوق تمويل عربى إفريقى لدعم ريادة الأعمال فى العالم العربى والأفريقى

تشكيل آلية عربية إفريقية لمواجهة الإرهاب

إنشاء صندوق عربى إفريقى لدعم السلام فيما بعد الصراعات

إقامة نصب تذكرى لإحياء الإنسانية ملتقى ريادة الأعمال

وكان هذا التجمع الشبابى الكبير، الذى جمع أكثر من 5000 من الشباب الذين جاءوا مختلف دول العالم، قد ناقش عددا من القضايا المهمة بمختلف محاورها، على مدار 4 أيام، شملت جلسات رئيسية وجلسات متخصصة، حول موضوعات تخص البشرية جمعاء، منها كيفية صنع قادة المستقبل، والأمن المائى، وكيفية بناء المجتمعات والدول ما بعد إنهاء النزاعات والحروب، والسوشيال ميديا وتأثيرها، وغيرها من الأطروحات التى نالت اهتمام شباب العالم المتواجدين فى شرم الشيخ ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذين مثلوا 160 دولة .