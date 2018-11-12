أسماء الحاجزين بالإعلان التاسع لصندوق الإسكان الاجتماعي

منذ 1 ساعة أخبار مصر
أسماء الحاجزين بالإعلان التاسع لصندوق الإسكان الاجتماعي
مي عبدالحميد

صرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد عن بشرى سارة لجميع الحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل القائمة في مدينة السادس من أكتوبر في الإعلان التاسع.

حيث تم نشر أسماء الحاجزين داخل وخارج الأولوية تبعاً للأولويات التي تم الإعلان عنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء المصري.

أسماء من لهم أولوية بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي

ويجدر هنا الإشارة أن المواطنين يستطيعون أن يسحبون مقدم جدية الحجز والتقديم في الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي أو أن يستمروا في الإعلان نفسه، ولكن بشروط الحجز الخاصة بمشروع إسكان الإعلان العاشر ويتم الاستلام بعد ثلاثين شهراً من تاريخ الإعلان.

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