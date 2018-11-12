محكمة الجنح تقضى بحبس وتغريم محمد أبو تريكة

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أعلنت محكمة جنح التهرب الضريبي اليوم الاثنين الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018 بمعاقبة نجم النادي الأهلي السابق ولاعب منتخب مصر لكرة القدم محمد أبو تريكة بالحبس سنة وكفالة 20 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل القيمة المستحقة عليه والمصاريف.

الجدير بالذكر ان النائب العام المستشار “نبيل صادق” قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبى بإحالة محمد أبوتريكة إلى العدالة لاتهامه بالتهرب الضريبى بمبلغ 710 ألف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.

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