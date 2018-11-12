«الزراعة» تخصص 1000 منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة

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قال الدكتور عز الدين أبو ستيت ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، اليوم الإثنين الموافق 12 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، إن جمعية الإصلاح الزراعي خصصت 1000 منفذ لتسويق المنتجات الغذائية والزراعية بأسعار مخفضة ، في مقرات الجمعية على مستوى الجمهورية ، ما يسهم بدوره في الحد من الحلقات الوسيطة ، لافتا إلى أن القرى التي لا يوجد بها مقر للإصلاح الزراعي ، سوف يتم إنشاء منفذ توزيع بها لتخفيف معاناة المواطنين.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، خلال كلمته في اجتماع مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي ، أن زيادة أعداد المنافذ هو الأسلوب الأمثل لتخفيض الأسعار على المواطنين ، مؤكدا أهمية التوسع في الاستثمار في القطاع الداجني والحيواني والأسماك ، بهدف توفير البروتين بأسعار مخفضة.

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بدوره ، لفت حسن الفولي ، قال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، إلى وجود توجيهات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، بأن تتحول الهيئة إلى كيان اقتصادي مهم ، إلى جانب دورها الخدمي ، كما تحدث عن مشروع الـ100 ألف رأس تسمين ماشية ، بينها 50 ألف رأس على دورتين ، و50 ألفا على المنتفعين من الشباب ، بحيث تخصص للأسرة من 2 إلى 3 رؤوس بضمان حيازة المنتفع ، حيث حققت الهيئة أرباحا هذا العام 800 مليون جنيه.

مجدي شراكي ، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي ، قال إن أرباح الجمعية هذا العام ، تجاوزت 38 مليون جنيه ، حيث يجري تطوير مشروعات الجمعية في المحافظات ، التي تصل إلى مليار جنيه مصري.