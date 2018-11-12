أسعار العملات التذكارية لـ«ناصر» في مئوية ميلاده.. ذهب وفضّة

منذ 30 دقيقة أخبار مصر
أسعار العملات التذكارية لـ«ناصر» في مئوية ميلاده.. ذهب وفضّة
مجلس الوزراء الكويتي

أصدر مجلس الوزراء اليوم الإثنين الموافق 12 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، عددا من العملات التذكارية المعدنية من 5 فئات ، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مئة عام على ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، حيث تصدر العملات المعدنية من فئة جنيه واحد «ذهبية» ، و5 جنيهات «ذهبية» ، و10 جنيهات «فضية» ، و50 جنيها «فضية» ، ومئة جنيه «فضية».

وكانت الجريدة الرسمية ، نشرت قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية ، الصادر برقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود ، في جمهورية مصر العربية ، والذي جاء نصه كالتالي:

بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية ، وعلى ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزارء لوزير المالية على إصدار العملات التذكارية التالي بيانها ، بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام ، على ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، بحسب النماذج المرفقة وبالأعداد والمواصفات الواردة كل منها ، وهي كالتالي:

أولا: عملات ذهبية من فئة الجنيه الواحد:

التركيب الكيميائي:

0.875 (875 في الألف) ذهب.

0.025 (25 في الألف) فضة.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.002 (2 في الألف) ، وذلك بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 24 ملليمترًا.

الوزن: 8 جرامات.

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.002 (2 في الألف) ، وذلك بالزيادة أو النقص.

العدد = 100 قطعة.

ثانيًا: عملة ذهبية من فئة 5 جنيهات:

التركيب الكيميائي:

0.875 (875 في الألف) ذهب.

0.025 (25 في الألف) فضة.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.002 (2 في الألف) ، وذلك بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 33 ملليمترًا.

الوزن: 26 جراما.

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.002 (2 في الألف) ، وذلك بالزيادة أو النقص.

العدد = 100 قطعة

ثالثًا: عملة فضية فئة 10 جنيهات:

التركيب الكيميائي:

0.720 (720 في الألف) فضة.

0.280 (280 في الألف) نحاس.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (5 في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 37 ملليمترًا.

الوزن: 20 جرامًا.

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (8 في الألف) ، وذلك بالزيادة أو النقص.

العدد = 2000 قطعة.

رابعًا: عملة فضية فئة 50 جنيهًا:

التركيب الكيميائي:

0.720 (720 في الألف) فضة.

0.280 (280 في الألف) نحاس.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (5 في الألف) ، وذلك بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 37 ملليمترًا.

الوزن: 25 جرامًا.

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (8 في الألف) بالزيادة أو النقص.

العدد = 2000 قطعة

خامسًا: عملة فضية فئة 100 جنية:

التركيب الكيميائي:

0.720 (720 في الألف) فضة.

0.280 (280 في الألف) نحاس.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (5 في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 37 ملليمترًا.

الوزن: 30 جرامًا.

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (8 في الألف) ، وذلك بالزيادة أو النقص.

العدد = 2000 (ألفا) قطعة

كما تضمنت المادة الثانية من القانون ، تحديد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية ، للقطعة الواحدة من العملات المذكورة في المادة الاولي من القرار ، وذلك على النحو التالي:

1. قطعة ذهبية من فئة الجنية الواحد ، سعرها 6930 جنيها.

2. قطعة ذهبية من فئة 5 جنيهات ، سعرها 20970 جنيها.

3. قطعة فضية من فئة 10 جنيهات ، سعرها 375 جنيها.

4. قطعة فضية من فئة 50 جنيها ، سعرها 500 جنيه.

5. قطعة فضية من فئة 100 جنيه ، سعرها 565 جنيها.

بينما تضمنت المادة الثالثة من القانون ، أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ، ويتم العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.