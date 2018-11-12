أسعار العملات التذكارية لـ«ناصر» في مئوية ميلاده.. ذهب وفضّة

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أصدر مجلس الوزراء اليوم الإثنين الموافق 12 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، عددا من العملات التذكارية المعدنية من 5 فئات ، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مئة عام على ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، حيث تصدر العملات المعدنية من فئة جنيه واحد «ذهبية» ، و5 جنيهات «ذهبية» ، و10 جنيهات «فضية» ، و50 جنيها «فضية» ، ومئة جنيه «فضية».

وكانت الجريدة الرسمية ، نشرت قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية ، الصادر برقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود ، في جمهورية مصر العربية ، والذي جاء نصه كالتالي:

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بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية ، وعلى ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزارء لوزير المالية على إصدار العملات التذكارية التالي بيانها ، بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام ، على ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، بحسب النماذج المرفقة وبالأعداد والمواصفات الواردة كل منها ، وهي كالتالي:

أولا: عملات ذهبية من فئة الجنيه الواحد:

التركيب الكيميائي:

0.875 (875 في الألف) ذهب.

0.025 (25 في الألف) فضة.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.002 (2 في الألف) ، وذلك بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 24 ملليمترًا.

الوزن: 8 جرامات.

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.002 (2 في الألف) ، وذلك بالزيادة أو النقص.

العدد = 100 قطعة.

ثانيًا: عملة ذهبية من فئة 5 جنيهات:

التركيب الكيميائي:

0.875 (875 في الألف) ذهب.

0.025 (25 في الألف) فضة.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.002 (2 في الألف) ، وذلك بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 33 ملليمترًا.

الوزن: 26 جراما.

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.002 (2 في الألف) ، وذلك بالزيادة أو النقص.

العدد = 100 قطعة

ثالثًا: عملة فضية فئة 10 جنيهات:

التركيب الكيميائي:

0.720 (720 في الألف) فضة.

0.280 (280 في الألف) نحاس.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (5 في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 37 ملليمترًا.

الوزن: 20 جرامًا.

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (8 في الألف) ، وذلك بالزيادة أو النقص.

العدد = 2000 قطعة.

رابعًا: عملة فضية فئة 50 جنيهًا:

التركيب الكيميائي:

0.720 (720 في الألف) فضة.

0.280 (280 في الألف) نحاس.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (5 في الألف) ، وذلك بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 37 ملليمترًا.

الوزن: 25 جرامًا.

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (8 في الألف) بالزيادة أو النقص.

العدد = 2000 قطعة

خامسًا: عملة فضية فئة 100 جنية:

التركيب الكيميائي:

0.720 (720 في الألف) فضة.

0.280 (280 في الألف) نحاس.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (5 في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 37 ملليمترًا.

الوزن: 30 جرامًا.

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (8 في الألف) ، وذلك بالزيادة أو النقص.

العدد = 2000 (ألفا) قطعة

كما تضمنت المادة الثانية من القانون ، تحديد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية ، للقطعة الواحدة من العملات المذكورة في المادة الاولي من القرار ، وذلك على النحو التالي:

1. قطعة ذهبية من فئة الجنية الواحد ، سعرها 6930 جنيها.

2. قطعة ذهبية من فئة 5 جنيهات ، سعرها 20970 جنيها.

3. قطعة فضية من فئة 10 جنيهات ، سعرها 375 جنيها.

4. قطعة فضية من فئة 50 جنيها ، سعرها 500 جنيه.

5. قطعة فضية من فئة 100 جنيه ، سعرها 565 جنيها.

بينما تضمنت المادة الثالثة من القانون ، أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ، ويتم العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.