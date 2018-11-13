وظائف شاغرة في بنك مصر (تفاصيل)

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أعلن بنك مصر عبر موقعه الإلكتروني الرسمي ، اليوم الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، حاجته لشغل وظائف إدارية شاغرة في محافظات القاهرة الكبرى.

موقع «مصر 365» يقدم في تقريره التالي ، بيانا بالوظائف المطلوبة وشروط التقدم لها ، وهي على النحو التالي:

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1. مسؤول تحليل النظم.

2. Big data مسؤول إدارة بيانات.

3. dynamic & static مسؤول إدارة بيانات.

4. مسؤول العلاقات بين الأنظمة.

5. مسؤول Switch.

أما الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف السابق ذكرها ، فهي كما يلي:

1. أن يكون من خريجي إحدى الجامعات.

2. أن يكون حاصلاً على بكالوريوس حاسبات ومعلومات ، أو هندسة حاسبات أو نظم معلومات الأعمال ، من الدفعات التي تخرجت بين عامي 2014 حتى 2018 ، وذلك بتقدير عام جيد على الأقل.

3. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

4. يفضل الإلمام بـJava SE , Java2E.

5. يفضل الإلمام بـ ـXML , SQL Server , ASP .Net.

6. يفضل الإلمام بــOracle PL\SQL.

7. يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما وقت نشر الإعلان.

8. يجب ألا يكون المتقدم خاض أي اختبارات في بنك مصر.

9. أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من المقيمين في محافظة القاهرة الكبرى ، وذلك من واقع الرقم القومي.

يمكن التقدم للوظيفة من اضغط هنا عن طريق الضغط على زر «تقدم» ، ثم إنشاء حساب على الموقع الرسمي للبنك ، بعدها يرسل البنك رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم ، لتأكيد تسجيل الدخول ، ثم يتم الضغط على الرابط المرفق وتسجيل الدخول ، وبعدها تظهر استمارة التقدم للوظيفة ، حيث يستمر التقدم للوظائف حتى يوم 21 نوفمبر 2018.