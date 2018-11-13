الصحة: مطلع عام 2019 يشهد توافر جميع أشكال الأنسولين للمرضى

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كشفت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما للصناعات الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، الموافق 13 نوفمبر، عن مفاجأة سارة لمرضى السكر متناولي عقار الإنسولين، حيث أكدت أنه بحلول عام 2019 سيتوفر فى السوق المصرى جميع أشكال الأنسولين للمرضى .

وذكرت رئيس مجموعة أكديما للصناعات الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان في تصريحات صحفية إن وزارة الصحة ستتمكن من توفير أشكال الأنسوولين المختلفة للمرضى متمثل فى الخرطوشة والقلم والفيال، مضيفة أن التصنيع يتم وفق أعلى معايير الجودة العالمية .

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وزادت الدكتورة ألفت غراب، أن الدولة المصرية تسخر كل طاقاتها وإمكاناتها في مجال الصحة لتوفير نواقص الدواء ، لافتة إلى أن هذا يأتى وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والوزيرة هالة زايد.

وتابعت، الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما للصناعات الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان ، إن الفترة المقبلة سيكون هناك طفرة فى توفير أصناف جديدة بالسوق المحلى .

وكان سوق الأدوية المصرية قد عانى خلال الفترة الماضية من بعض النواقص في العقاقير المهمة لأمراض مزمنة، ومنها نقص الأنسولين لمرضى السكر، والبنسلين أيضا، إلى جانب ألبان الأطفال المدعمة، حتى نجحت الحكومة فى سد ذلك العجز فى الأسواق والصيدليات.

جدير بالذكر أننا نجد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد ورثت تركة ثقيلة بالوزارة مليئة بالتحديات تحتاج إلى تدخلات عاجلة ومن بينها “نواقص الأدوية”، ولم تتوانى الوزيرة عن بذل جهدها منذ أول يوم عمل لها في منصبها في اقتحام هذا الملف الهام وتوفير الأدوية الناقصة أو إيجاد بدائل لها .