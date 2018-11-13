بموجب الضبطية القضائية ..التعليم العالي: إغلاق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بالمنيل

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تمكنت لجـنة الضبطية القضائية، التابعة لوزارة التعليم العالي، بمداهمة مقار لبعض مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة المنيل، وقد تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، الموافق 13 نوفمبر، تقريرًا مقدمًا من عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود اللجنةفي مداهمة المراكز التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأوضح التقرير أن لجـنة الضبطية القضائية قامت بمداهمة مقر لبعض مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة المنيل بمحافظة القاهرة، ومقرها في عمارات (137 شارع عبدالعزيز آل سعود، وبالأدوار الأرضية والأول فوق الأرضي بالعمارات أرقام “9،7،5،3،1”) بشارع السراي بالمنيل، مشيرًا إلى أن تلك المراكز تقوم بإعطاء دروس خصوصية ومحاضرات لطلاب كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة بجامعة القاهرة.

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وبناء على التقرير المرفوع أصدر الوزير قرارًا بغلق المراكز المذكورة، كما توجه سيادته إلى مخاطبة محافظ القاهرة لاستصدار قرارًا بغلق هذه المراكز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وحرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تقديم الشكر للمشاركين في لجنة الضبطية القضائية على جهدهم المبذول، كما أصدر توجيهاته بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية في مواصلة جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تستخدم في إعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعات بالمخالفة للقانون، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

هذا وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأبنائها الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالي من جامعات ومعاهد خاصة، حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.

كما طالبت الوزارة وكالات الإعلان ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية عدم نشر أية إعلانات تخص تلك المعاهد أو الكليات أو الأكاديميات ، قبل الرجوع لقطاع التعليم بالوزارة للتأكد من وجود رخصة رسمية للعمل بتلك الأماكن من عدمه.