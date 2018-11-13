الإسكندرية تستعد لموسم الشتاء وتشهد اليوم موجة طقس سيء

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شهدت عروس البحر المتوسط، محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الموافق 13 نوفمبر، موجة طقس سيئ، صاحبها تساقط أمطار رعدية، وانخفاض في درجات الحرارة على مناطق متفرقة من المدينة الساحلية.

وبناء على هذا، قام الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بتكليف شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى، للتعامل مع سقوط الأمطار.

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وشدد المحافظ على جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، كذلك رصد أي حالات طارئة، تجنبًا لحدوث أي مشكلات بأي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود أي كثافات مرورية بجميع شوارع الإسكندرية.

ومن ناحيتها، كثفت أحياء المدينة الساحلية استعدادتها للنوة القادمة، حيث شهد المنتزة أول وتحت إشراف حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول متابعة لأعمال تطهير الشنايش وقامت إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال تطهير صرف بشارع المستجد بعد انتهاء تطهير شنايش المنطقة ورفع الأتربة.

وبناء على تعليمات رئيس حى ثان المنتزه قام الحى بمتابعة أعمال تركيب شنايش أمطار جديدة بنطاق الحى.

تأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستقبال النوة القادمة.

كما قام اللواء عادل سلامة رئيس حي ثان المنتزه، بمتابعة أعمال التركيب لعدد 5 شنايش أمطار جديدة وتركيب مطبق صرف صحي جديد بطريق الطابية خط رشيد، وذلك لمنع تراكم مياه الأمطار خلال موسم الأمطار.

وتهيب محافظة الإسكندريةبمواطنيها توخى الحذر، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.