شوقي: 2.5 مليون طالب يدرسون وفق النظام الجديد والمؤشرات الأولية تشير إلى نجاحه

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وصف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التقرير الذي أصدره البنك الدولى عن التعليم ، مهم جدًا لأنه على مستوى الشرق الأوسط، موضحا أن البنك الدولى من المؤسسات الكبرى وأحيانا يتم الخلط بينها وبين صندوق النقد الدولى، ولكن البنك الدولى عبارة عن مجموعة من الخبراء ويتم الاستعانة بهم والخبرات.

وقال شوقي، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، الموافق 13 نوفمبر، عقب نشر تقرير البنك الدولى عن التعليم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “أن هناك علاقة استشارية وفنية وبناء الأفكار جزء مهم،ووجود البنك وإطلاقه تقرير مفصل كهذا شئ مهم لأن مصر تشهد إطلاق نظام تعليمى كبير يعتمد على بناء الإنسان المصرى كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى”.

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وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: “إن نقل الأفكار إلى التنفيذ على أرض الواقع شئ صعب” ، مشيرًا إلى أن الوزارة منذ سنتين وهي تحضر لنظام التعليم الجديد، والذي يتضمن عدة محاور ومنها محتوى رقمى تمثل فى بنك المعرفة، والمحتوى مراجع من أماكن دولية، موضحا أنه خلال أيام سيتم وضع منصة لإدارة نظام التعليم الإلكترونى فى نظام التعليم الجديد.

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى إنه في سبيل تحقيق النجاح للنظام التعليمي الجديد الذي انطلق بداية العام الدراسي 2018-2019، فقد تم تدريب المعلمين على برنامج المعلمون أولا، مضيفًا أن كل ذلك كان قبل إطلاق مشروع التعليم الجديد.

كما أوضح وزير التعليم، أن فكرة نظام جديد كان فى أبريل 2016، لافتا إلى أن هناك 2 ونصف مليون طالب يدرسون وفق النظام الجديد وهناك نقلة كبيرة والعلامات الأولوية جيدة وهناك مشكلات مثل الكثافات سيتم حلها، ونحاول أن تساعد الوزارة الطلاب فى النظام القديم وسوف يظهر خلال أيام من خلال التخلص من الامتحان الأوحد لأنه لا يخدم العالم وسوق العمل حاليا وتغييرها ليس سهلا ولكن بعد أيام قليلة سيتم توزيع موجات من التابلت على الطلاب والمعلمين وتم توصيل بمخرجات التعلم وهناك استثمار هائل فى المحتوى وهناك 2530 مدرسة تم توصيلها بشبكات كمان أن التعليم العالى يحضر لاستقبال طلاب أولى ثانوى بعد عامين.

ونوه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى إن هناك فرص استثمار كثيرة في مجال التعليم، مؤكدًا على تفائله لكل ما هو قادم، موضحا هناك مطبات تقابلنا ويتم تلاشيها، كما أن الوزارة تبنى نظام تعليم فنى جديد وعام 2019 سيكون عام التعليم الفنى 2، وسوف يخدم الطلاب.