بعد الموافقة على إنشاءها.. تعرف على كليات”جامعة سفنكس”

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أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الموافق 13 نوفمبر، قرارا بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة سفنكس” بمحافظة أسيوط.

وجاء نص القرار الصادر من مجلس الوزراء اليوم على أنه لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

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وقد اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانًا بخصوص الكليات التي سوف يتم إنشاءها بجامعة سفنكس جاء فيه: تتكون الجامعة من الكليات الآتية: الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والألسن، والعلاج الطبيعى، وطب وجراحة الفم والأسنان، والتكنولوجيا والتنمية، والعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

هذا ويستهدف إنشاء الجامعة الجديدة بمحافظة أسيوط إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، وهو ما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير، لذلك وجب على الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

جدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء قد نص على تشكيل المجالس داخل الجامعة (مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية ) وبيّن اختصاصات كل منها.