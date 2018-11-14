الأرصاد محذرة.. طقس الأربعاء يشهد انخفاض في درجات الحرارة يصاحبه أمطار وبرق ورعد

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أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها للسادة المواطنين ، مما يصاحب طقس اليوم الأربعاء، الموافق 14 نوفمبر، حيث صرح الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة، أن الطقس سوف يشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث تصل إلى 22 درجة مئوية على القاهرة.

وزاد “عبد العال”، في مداخلته التليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه “آخر النهار”، المذاع على قناة “النهار” الفضائية ، مساء أمس الثلاثاء، أن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سوف تستمر خلال الأيام المقبلة، وسوف تصاحبها أمطار رعدية وسطوع البرق في السماء خصوصا على السواحل الشمالية بالكامل والوجه البحري، خاصة البحيرة وكفر الشيخ ودمياط والزقازيق ودمياط، وستصل خفيفة على القاهرة وحتى شمال الصعيد.

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وأهابت هيئة الأرصاد بالمواطنين بارتداء الملابس الشتوية الخفيفة نهارًا والثقيلة مساءً، وأوضح الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة، أن المواطنين سوف يشعرون بالبرودة في فترة النهار بداية من الأسبوع المقبل.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت نشرتها الدورية حول توقعات الطقس في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

حيث جاءت توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية، تكون غزيرة على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتكون متوسطة الشدة على شمال الصعيد.

الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبخصوص حالة البحر المتوسط، ذكر خبراء الأرصاد أنها ستكون معتدلة إلى مضطربة غربا، ولفتت النشرة الدورية لهيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع الموج سيصل لمترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فستكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

ويعرض لكم موقع “مصر 365” توقعات هيئة الأرصاد الجوية وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 17 23

شبين الكوم 16 23

طنطا 16 22

دمنهور 17 22

الإسكندرية 18 21

بلطيم 16 23

مطروح 14 22

السلوم 15 21

سيوة 19 23

بورسعيد 19 22

دمياط 19 22

الزقازيق 16 22

الإسماعيلية 12 23

السويس 13 24

العريش 15 23

رفح 14 22

رأس سدر 15 23

نخل 07 20

نويبع 19 23

طابا 17 21

كاترين 07 17

الطور 16 24

شرم الشيخ 20 25

الغردقة 19 26

مرسى علم 19 25

الفيوم 15 23

بني سويف 15 23

المنيا 14 23

أسيوط 13 24

سوهاج 13 24

قنا 14 25

الأقصر 14 26

أسوان 15 27

أبو سمبل 15 27

الوادي الجديد 11 26

شلاتين 20 29

أبو رماد 22 28

رأس حدربة 22 27

حلايب 23 27