موجة من الطقس السيئ تضرب عدد من محافظات مصر

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سادت معظم محافظات جمهورية مصر العربية خلال مساء أمس الثلاثاء سقوط أمطار غزيرة في عدة مناطق مما أدى إلى توقف حركة سير السيارات في بعض الطرق، الأمر الذي دفع بالجهات التنفيذية في العديد من المحافظات بالدفع بسيارات شفط المياه من أجل تسهيل حركة سير المرور.

حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية مساء أمس أمطار غزيرة، صاحب تلك الأمطار هبوط بشكل ملحوظ في درجات الحرارة، وقد انتظم العمل في ميناء بوغازي الدخيلة والإسكندرية، وكلف محافظ الإسكندرية الدكتور “عبدالعزيز قنصوة” شركة الصرف الصحي كما كلف جميع الأجهزة المعنية في المحافظة أن تعلن حالة الطوارئ ورفع الاستعدادات القصوى من أجل التعامل مع الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ مساء أمس.

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وشدد المحافظ على ضرورة متابعة حالة الشوارع، والعمل على رصد أي حالات طارئة تجنباً لوقوع الحوادث أو وقوع أية مشكلات بسبب سقوط الأمطار، وشدد على ضرورة التأكد من حركة السيولة المرورية بجميع شوارع محافظة الإسكندرية.

ويجدر هنا لإشارة إلى أنه تبعاً لما تم الإعلان عنه من قبل هيئة الأرصاد الجوية التي أعلنت عن توقعها أن تتعرض محافظة الإسكندرية إلى أمطار غزيرة ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء وحتى يوم الأربعاء.

أهابت محافظة الإسكندرية بجموع المواطنين أن يتوخى أقصى درجات الحذر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجنباً لأي ضرر قد ينتج عن سقوط الأمطار.

حالة الطقس في محافظة القليوبية

شهدت محافظة القليوبية سقوط أمطار بشكل غزيرة وتحول عدد كبير من شوارع المحافظة إلى برك من الطين، وقد تسبب سقوط الأمطار في إرباك حركة سير المرور على الطرق، وخصوصاً في المناطق النائية في المدن حيث تراكمت المياه في تجمعات.

وأعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية المهندس مصطفى مجاهد أنه قد أمر بالدفع بعدد كبير من سيارات شفط المياه في الطرقات والشوارع من أجل العمل على تسهيل حركة السير في الطرق وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

حالة الطقس لمدن غرب مرسى مطروح

شهدت المدن القائمة في غرب محافظة مرسى مطروح وهي “السلوم، و النجيلة، وبراني”، سقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، مما أدى إلى غرق عدد كبير من الطرق الرئيسية بمياه الأمطار، كما أغرقت المياه الطريق الدائري من الناحية الغربية والتي أسفرت عن اختفاء ملامح “الطريق الدولي” مطروح السلوم.

أمر محافظ مرسى مطروح اللواء مجدي الغرابلي بضرورة سرعة التعامل والعمل على سحب مياه الأمطار، إلى جانب رفع حالة الاستعداد القصوى من أجل التعامل مع سقوط الأمطار الغزيرة و الطقس الغير مستقر في تلك الفترة التي تشهده محافظة مرسى مطروح منذ مساء أمس.

ووجه المحافظ بضرورة التواصل بشكل مستمر مع تكثيف الجهود بكافة الجهات المسؤولة في المحافظة، وغرفة العمليات الرئيسية في مركز الأزمات التابعة لديوان عام محافظة مرسى مطروح، ومتابعة شكاوى المواطنين بخصوص الأمطار على مدار الساعة.

وأضاف المحافظ “أنه يتم المتابعة بشكل مستمر مع كافة الجهات المسؤولة في جميع مجالس المدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي القائمة بمحافظة مرسى مطروح من أجل إعطاء تقارير واضحة عن كيفية التعامل مع تراكم مياه الأمطار”.

وأمر المحافظ ضرورة أن يتم مراجعة “مخرات السيول” التي تم تطهيرها مع بداية فصل الشتاء، كما أمر المحافظ بضرورة التعاون بين قطاع الكهرباء والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بقطع التيار الكهربائي عن مناطق تجمع الأمطار حرصاً على سلامة المواطنين.

كما أكد المحافظ على ضرورة التعاون مع إدارة المرور المركزية من أجل تأمين جميع الطرق بمحافظة مرسى مطروح، وخصوصاً في الأماكن الأشد خطراً بفعل السيول من أجل تسيير حركة المرور بها، والعمل على وضع الإرشادات التحذيرية للسائقين.

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