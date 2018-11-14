” التموين” اليوم موعد تنقية البطاقات لاستبعاد غير المستحقين

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سيقوم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء بعمل مؤتمر صحفي لتفعيل آليات عمل الوزارة بخصوص تحديث البيانات الخاصة ببطاقات التموين التى تحمل أخطاء، ومن المنتظر أن يخبر الوزير بميعاد الانتهاء من المؤشرات التي توضح الفئات التي تستحق للدعم بهدف تنقية البطاقات واستثناء الغير مستحقين منها في غضون الفترة القادمة.

وجاء هذا فى التوقيت الذى قام فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوجيه وزاري رقم 30 لعام 2018 بخصوص قبول تظلمات المواطنين بشأن تحديث البيانات الخاصة ببطاقات التموين، بدءا من يوم السبت الماضى، سعيا من الوزارة على تقديم أحسن الخدمات، وبحث التظلمات للمواطنين أصحاب بطاقات التموين التي تحتوي على مشاكل.

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وسيتقدم المواطن لأخذ استمارة أداء الخدمة التموينية عبر مكاتب التموين لكتابة التظلم الخاص به، ويقوم بتدوين كافة بيانات الأفراد المستحقين من بطاقة التموين الخاصة بِه مشتملة على صورة الرقم القومي لكافة أفراد الأسرة المستفيدين من الدعم بالبطاقات ثم القيام بتقديمها إلى مكتب التموين مع إدراج رقم الهاتف المحمول بها أيضا.