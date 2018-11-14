بمناسبة المولد النبوي الشريف..مدبولي: الثلاثاء المقبل عطلة رسمية بالدولة

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صدر اليوم صباح اليوم الأربعاء، الموافق 14 نوفمبر، قرارا من مجلس الوزراء بالموافقة على أعتبار يوم الثلاثاء المقبل عطلة رسمية في الدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

حيث اصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا اليوم بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل 20 من نوفمبر، الموافق 12 من ربيع الأول، إجازة رسمية، بأجر كامل، بمناسبة المولد النبوي للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، قد أعلن في وقت سابق في مطلع شهر نوفمبر الجاري، أن الدليل الفلكي للمرصد والحسابات الفلكية قد أكدت أن المولد النبوي الشريف سيوافق يوم 20 نوفمبر المقبل، حيث أن غرة شهر ربيع الأول وافقت يوم الجمعة الماضية 9 نوفمبر.

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ومن جهته أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هذا اليوم سيكون إجازة رسمية كما هو مقرر من قبل الدولة فيما يختص بالأعياد والمناسبات الرسمية والدينية.