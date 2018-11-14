مشروع قانون جديد ينص على اعفاء المطلقات والأرامل من دفع فواتير المياه والكهرباء

Advertisements

صرح نائب البرلمان عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب، عن قيامه بالانتهاء من تحضير المسودة النهائية الخاصة بمشروع قانون جديد يشتمل على إعفاء كلا من المطلقات والأرامل وأرباب المعاشات من سداد فواتير المياه والكهرباء والغاز، لتكون تلك أعانه لهم، موضحا أنه سوف يقدم مشروع القانون عبر الجلسة العامة القادمة للبرلمان والتي سوف تكون في 25 نوفمبر عقب جمع توقيعات النواب عليه.

وأعلن عضو مجلس النواب أبو اليزيد فى تصريح له عن قيامه بوضع الكثير من الضوابط الخاصة بشأن تلك المسألة لقفل أى باب للتحايل من أجل الحصول على هذا الإعفاء حيث سيتم التنويه على الحد الأقصى للاستهلاك ، وإن تم تجاوز هذا الحد سوف تتم المحاسبة على الفاتورة، إلي جانب تحديد مبلغ معين من الرواتب فيما يخص أرباب المعاشات ومن يتجاوز هذا المبلغ سوف يخضع للمحاسبة أيضا .

Advertisements