غدًا.. انطلاق أولى رحلات عمرة المولد النبوي بعد توقفها 3 أعوام

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أعلنت وزارة السياحة أن غدا الخميس، الموافق 15 نوفمبر، يشهد انطلاق أولى وفود المعتمرين للعام الهجرى 1440، وسط إقبال متواضع للموسم الذى بدأ مبكرا هذا العام للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

ويذكر أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إنه بنهاية شهر نوفمبر الجارى سوف تصل معدلات التدفق لأعداد المعتمرين المصريين إلى طبيعتها.

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ويوضح شيحة، أن انطلاق أولى رحلات العمرة للعام الهجري 1440، غدًا الخميس يعتبر بداية مبكرة لللموسم، حيث تعود رحلات المولد النبوى من جديد لأول مرة منذ ثلاث سنوات، لافتًا إلى أن المهم كان اتخاذ قرار بدء الموسم، ثم بعد ذلك يبدأ السوق فى الانتظام والشركات تعد نفسها لموسم طويل، وأيضا المواطنين الراغبين فى أداء موسم المولد النبوى.

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه من المقرر تسيير مايقرب من 15 رحلة على مدار الموسم، تبدأ برحلة المولد النبوى وتنتهى برحلة رمضان، على أن يتم توزيع 500 ألف تأشيرة على الموسم، حيث سيتم تسيير 200 ألف تأشيرة عمرة خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى يوم 21 يناير المقبل (موسم عمرة المولد النبوي)، فى حين يتم تسيير 200 ألف تأشيرة آخرى فى الفترة من 21 يناير حتى نهاية شهر شعبان، على أن يستأثر شهر رمضان وحده بـ100 ألف تأشيرة عمرة.

أما عن أيام الإقامة في المملكة السعودية خلال العمرة فهي تتراوح من 8 إلى 12 يوما بأقصى تقدير وفقا لبرامج الشركات السياحية، فى حين تتراوح أسعار العمرة المستوى الاقتصادى من 10 إلى 13 ألف جنيه مصرى، والمستوى الـ5 نجوم يبدأ من 40 وحتى 45 ألف للحجز فى غرفة مزدوجة، أما متوسط سعر تذاكر الطيران فيتراوح من 7300 جنيه وحتى 8700 جنيه، القاهرة جده للمستوى الاقتصادى.

يذكر أن اللجنة العليا للحج والعمرة، كانت قد أعلنت منذ أيام قليلة ماضية، أن انطلاق أولى رحلات العمرة لهذا الموسم العام الهجري 1440، سوف تكون الخميس الموافق 15 نوفمبر، لافتة إلى أنه تم فتح باب التوثيق للشركات اعتبارا من يوم الخميس 25 أكتوبر الماضي ويستمر حتى يوم الاثنين 10 ديسمبر2018، وهي ما يعد أطول فترة للتوثيق مما يتيح لجميع الشركات الفرصة لإنهاء اجراءاتها للعمل خلال الموسم.

هذا وجدير بالذكر أن أعداد المعتمرين المصريين هذا العام بلغ 500 ألف معتمر، وسيجرى وفقا للآليات التى حددتها الدولة العام الماضى بخصوص الإعداد والرسوم المحددة لمكررى العمرة الذين أدوا العمرة بداية من عام 2015 ويرغبون فى أدائها مجددا هذا الموسم.