دعوى قضائية لإدراج النائبة صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول مصر

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أثارت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، حفيظة وغضب الشعب المصري بعد الفيديو الذي نشرته، تهكمت فيه على وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبيد، بخصوص مطالبة مصر للسلطات الكويت التحقيق في واقعة الاعتداء على سيدة مصرية على مواطنات كويتيات

وردا على تلك الإساءة من جانب النائبة الكويتية فقد أقام سمير صبري، المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية بصفته لإلزامه بإصدار قرار بإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية.

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وأوضح صبري في دعواه، أن ما فعلته النائبة الكويتية هي سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين فقد تطاولت المطعون ضدها الثانية على “أم الدنيا” الدولة المصرية، وتحدثت بطريقة مزعجة تجاه السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة والمصريين في الخارج، وقال: “من المعروف أن هذه النائبة لا تعرف التاريخ، ولا تعلم حجم العلاقة بين مصر والكويت”.

وأكد سمير صبري أن مصر لا ولن تسمح بالمساس بكرامة مواطنيها في أي دولة بالعالم، وهذا الأمر تأكد وظهر جليًا خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما لفنلى أن النائبة الكويتية تحاول إثارة الفتنة بين مصر والكويت، وقال: “الشعب الكويتي سيتصدى لهذه النائبة التي أساءت للوزيرة نبيلة مكرم كما أن هناك وفدا من مجلس النواب توجه لإنجلترا لمتابعة قضية مريم.. مصر لا تترك حق مواطنيها كما ادعت صفاء الهاشم”.

جدير بالذكر أن النائبة الكويتية صفاء الهاشم أدلت بتصريحات عنيفة ردا على نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الهجرة، التي قالت في معرض تناولها لواقعة الاعتداء على وافدة مصرية في الكويت إن كرامة المصريين خط أحمر.