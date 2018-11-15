٨ قرارات هامة للهيئة الوطنية للصحافة.. تعرف عليها

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عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعا موسعا برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، أمس الأربعاء، الموافق ١٤ نوفمبر ، وتم فيه مناقشة عدة قضايا وأصدرت الهيئة عدة قرارات هامة سنتعرف عليها في السطور التالية .

حيث تضمنت القرارات التي تم اتخاذها الآتي:

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أولا: المشاركة في المشروع القومي لإنشاء موقع المحتوى الثقافي الرقمي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارتي الثقافة والآثار وهيئة الرقابة الإدارية، للحصول على محتوى رقمي نظير رسوم مالية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لوزارة الاتصالات للإسراع بتنفيذ هذا المشروع الكبير.

ثانياً: تنفيذ إعادة هيكلة وتأمين المواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات الصحفية القومية، بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى للأمن القومي في مصر، لتطوير محتواها التحريري وتحقيق انتشارها على نطاق واسع، وتأمينها التام ضد أي محاولات الاختراق.

ثالثاً: اتخاذ إجراءات توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لإطلاق منصة إلكترونية واحدة لكل الإصدارات والمواقع الإلكترونية للصحف القومية، بهدف زيادة معدلات انتشارها في الداخل والخارج، ودعم منظومة التطوير من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية المتقدمة، في إنشاء نظام اشتراكات للصحف إلكترونياً، ومتابعة الأخبار لحظة بلحظة.

رابعاً: تخصيص صالة كبرى لسائر الإصدارات القومية لأول مرة في معرض الكتاب القادم، بمناسبة مرور 50 عاماً على فعالياته، واستثمار تلك المناسبة العالمية والدولية في الترويج للثقافة المصرية العريقة الممتدة منذ فجر التاريخ، وإقامة الندوات والفعاليات التي يشارك فيها كبار الكتاب والصحفيين، وعرض مختلف الإصدارات والكتب والمحتوى التاريخي والثقافي للصحف القومية، الذي يعتبر شاهداً أميناً على مختلف المراحل التي مرت بها مصر.

خامساً: دراسة الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات الصحفية في الشهور المقبلة، وبحث سبل تمويلها، لتحقيق أقصى درجات انتظام العمل والإنتاج، وتدبير احتياجات العاملين.

سادساً: الموافقة على تسويات الديون التي قامت بها بعض المؤسسات الصحفية مع الجهات الدائنة، بعد الحصول على أفضل المزايا لسداد الدين، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالجداول الزمنية للسداد في الأوقات المحددة.

سابعاً: مراجعة موقف الأصول غير المستغلة في المؤسسات الصحفية القومية، والمقترحات المقدمة من المؤسسات لاستثمارها، والبدء في تنفيذ بعض المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المؤسسات، وزيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وسداد الديون المستحقة.

ثامناً: عمل استطلاع رأي المؤسسات الصحفية في كيفية المساهمة في منتدى الشباب الدولي للعام المقبل، وتقديم المقترحات للجهات المعنية بتنظيم المنتدى لدراستها، وبحث مدى إمكان الاستفادة منها، تقديراً للجهود الرائعة للقائمين على المنتدى، والتي أسفرت عن تقديم صورة مشرفة للشباب المصري، ودوره الفعال في التفاعل مع قضايا الشباب في العالم، واعتبار مصر قائدة في هذا المجال.