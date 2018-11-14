السيسي يجتمع بـ مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط ورئيس المخابرات.. تعرف على التفاصيل

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عقد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، الموافق ١٤ نوفمبر، اجتماعا موسعا ضم كلا من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وخلال الاجتماع كَلَّفَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية بمدينة العلمين الجديدة، التزامًا بالجدول الزمني المحدد؛ في إطار عملية تحفيز التنمية العمرانية، هذا الي جانب تطبيق خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية التي تندرج تحت مظلة المخطط الوطني الشامل، والتي تهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية السنوية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوزيع الكثافة السكانية ومضاعفة الرقعة المعمورة، والنهوض بقطاع التشييد والبناء، ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية بحيث تصبح تلك المدن مراكزًا لريادة المال والأعمال.

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واستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى خلال الاجتماع خطة الحكومة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، ومجمل تطورات أداء المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن سير العمل بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصةً مدينة العلمين الجديدة.

وبخصوص ما آلت إليه الخطوات التنفيذية لمشروع مدينة العلمين الجديدة، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنها ستمثل بداية انطلاق للساحل الشمالي الغربي بمفهوم جديد لتكون نموذجًا للمدن الساحلية المصرية متكاملة الجوانب ولتنشئ مجتمعًا عمرانيًا جديدًا.

وحول مشروع مثلث ماسبيرو، عرض وزير الإسكان ما توصلت إليه محاور تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، عقب اعتماد المخطط العام لتنمية المنطقة، مؤكدًا أن إعادة تخطيطها من أولويات التطوير الحضاري لمدينة القاهرة في المرحلة الحالية، حيث يتماشى هذا الطرح مع خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ويتزامن مع تطوير القاهرة الخديوية، بما يساعد على الارتقاء بالصورة الجمالية للعاصمة.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى إقامة معرض «عقارات مصر» بالعاصمة البريطانية لندن نهاية الشهر الجاري، والذي يهدف إلى تطوير تسويق العقار المصري، وعرض الرؤى المختلفة التي تعكس المشروعات التنموية العمرانية الكبرى في إطار إستراتيجية مصر 2030.

وتناول الاجتماع الموسع الذي ضم وزيرة التخطيط إنشاء صندوق مصر السيادي، حيث وجه الرئيس باستمرار الجهود للانتهاء من تشكيل الصندوق والذي يستهدف الاستثمار و الاستفادة من أصول الدولة. كما أشارت االدكتورة هالة السعيد نوهت إلى حصول مصر مؤخرًا على المركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها “المنظمة الأفريقية للإدارة العامة” جاء هذا من خلال تبني الدولة مشروع “منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات”، والذي حصل على تقدير و إشادة العديد من الدول الأفريقية التي أبدت رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية ذات الصلة.

وعرضت وزيرة التخطيط مجمل تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلي5،3% خلال العام المالي 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9،9%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44،4 مليار دولار، حيث أظهرت تلك الإحصاءات التحسن المستمر في أداء الاقتصاد المصري.

وفي نهاية الاجتماع الذي ناقش عدد من المشروعات التنموية، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالي والنقدي.