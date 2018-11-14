التموين تعلن عن آليات جديدة لتحديد المستحقين للدعم

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صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي “إن الوزارة بصدد إعداد ضوابط من أجل تحديد الفئة المستحقة للدعم السلعي، وبعدها سوف يتم الإعلان عن الفئات التي تعد غير مستحقة”.

وجاءت تلك التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم من أجل استعراض آليات عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية في العمل على تحديث بيانات بطاقات التموين.

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وكشف الوزير أنه سوف يتم الاعتماد على نظام قياس نسب استهلاك الأسر، وتوزيع الإنفاق سواء للطعام أو السكن وغيرها من النفقات من أجل تقييم المستحقين للدعم بسبب صعوبة الحصول على كشوف تعلن عن مرتبات جميع الأفراد.