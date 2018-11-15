قبيل الانتهاء من تعديل قانون النظافة.. تعرف على قيمة الرسوم المقترحة

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تقترب الحكومة المصرية من الانتهاء من إجراء التعديلات على أحكام القانون رقم 38 لعام 1967 والخاصة بالنظافة العامة بعد أن يتم مراجعته من قبل “قسم التشريع في مجلس الدولة”، وأوضحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد “أنه من المتعين أن يتم إحالة القانون إلى البرلمان المصري من أجل إقراره خلال دورته الحالية من أجل تطوير منظومة النظافة”.

قيمة الرسوم المقترح أن يتم فرضها مقابل خدمة جمع القمامة

يفترض أن يتم فرض من أربعة إلى ثلاثون جنيهاً شهرياً على الوحدات السكنية مقابل خدمات جمع القمامة.

الرسوم المقررة أن يتم إدراجها على مقار الأعمال الحرة والمهنية والوحدات التجارية سوف تتراوح قيمة الاشتراك من ثلاثون إلى مائة جنيهاً.

رسوم النظافة بالنسبة إلى شركات القطاع العام، والهيئات العامة والمنشآت الحكومية، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، وقطاع الأعمال العام لن تتجاوز خمسمائة جنيهاً شهرياً.

رسوم جمع القمامة من المنشآت السياحية، والمراكز التجارية والفنادق وما يمثلها من أنشطة ومنشآت لن تتجاوز قيمة الرسوم آلف جنيهاً شهرياً.

رسوم جميع القمامة من الأراضي الفضاء المستغلة من الأنشطة التجارية والمنشآت الصناعية فإن رسوم جمع المخلفات والقامة لن تتجاوز سبعمائة جنيهاً شهرياً.

على أن يتم تمويل خدمة جمع القمامة بنسبة مئوية تصل إلى خمسة وعشرين في المئة من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات، وخمسة عشر في المئة من رصيد صناديق التنمية المحلية والخدمات، والإسكان الاقتصادي، والنظافة في المحافظات في بداية كل سنة مالية.

تم تحصيل قيمة الرسوم نقداً أو بأي وسيلة تحصيل أخرى أو بواسطة الوحدات الإدارية المتخصصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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