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تضرب موجة طقس غير مستقرة جميع محافظات جمهورية مصر العربية، تتوقع هيئة الأرصاد المصرية أن تستمر حالة الطقس الغير مستقرة خلال اليوم الخميس الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018.

9 معلومات هامة عن طقس اليوم

أعلن خبراء هيئة الأرصاد المصرية أن تستمر اليوم السحب المتوسطة والمنخفضة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

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توقعات بسقوط الأمطار في سلاسل جبال البحر الأحمر، وسيناء، والسواحل الشمالية.

هناك احتمالية لسقوط الأمطار على محافظات الوجه البحري، ومحافظة القاهرة.

يسود اليوم خلال ساعات النهار طقس لطيف خلال ساعات النهار مائل للبرودة خلال ساعات الليل.

تقل الرؤية خلال ساعات الصباح الباكر في المناطق الشمالية من البلاد حتى شمال الصعيد بسبب الشبورة المائية.

بالنسبة لحالة الرياح أغلبها شمالية غربية إلى معتدلة تنشيط على البحر الأبيض المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

توقعات الخبراء أن تكون درجة الحرارة على محافظة القاهرة الصغرى 16 والعظمى 24.

درجات الحرارة المتوقعة لمحافظة سوهاج العظمى 24 والصغرى 13، ودرجة حرارة قنا العظمى 25 والصغرى 14، ومحافظة أسوان العظمى 26 والصغرى 15.

أعلن خبراء هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة لمرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 15، ومحافظة الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 23.

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